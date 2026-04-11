Pronóstico del Tiempo SÁBADO 11 de Abril de 2026: Se Esperan Lluvias, Torbellinos y Granizo

Para este sábado 11 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte y noreste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila (norte).

Además, se esperan rachas muy fuertes de viento, con posible formación de torbellinos en Chihuahua (este y noreste) y Coahuila (norte y oeste).

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Seguirán los chubascos y las lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del oriente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

En contraste, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (sur y oeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y este), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y costa).

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (norte y noreste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (norte y sur), Guanajuato (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Estado de México (norte), Tlaxcala (norte), Puebla (norte) y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte), Michoacán (suroeste y sur), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Chihuahua, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Zacatecas (sur), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Clima en el Valle de México

Se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado durante este sábado. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

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Con información de Conagua

ICM