Pronóstico del Tiempo VIERNES 27 de Febrero de 2026: Se Espera Ambiente Caluroso en el País

Para este viernes 27 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de México.

Persistirá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente), iniciando en Michoacán (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste).

No obstante, se incrementa la probabilidad de lluvias aisladas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Lluvias en el país

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California, Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido, con lluvias aisladas y descargas eléctricas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

