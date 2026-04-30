¿Cómo Se Paga el 1 de Mayo 2026 Si Se Trabaja? Cuánto Debes Recibir por Día Festivo Laborado

Los empleados mexicanos podrán disfrutar de un nuevo día de descanso obligatorio, sin embargo aquellos que deban trabajar tendrán que recibir una compensación económica y acá te explicamos cómo se paga el 1 de mayo de 2026 y cuánto debes de recibir por laborar en el festivo, según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El Día del Trabajo se celebrará en México este viernes con lo cual millones de estudiantes y trabajadores tendrán la posibilidad de tomar un puente, y en una nota previa ya te contamos por qué no se recorre al lunes este feriado oficial y si es obligatorio descansar en esta fecha.

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¿Cómo se paga el 1 de mayo 2026?

Debido a que el Día del Trabajo es considerado como un festivo oficial de descanso obligatorio de ley, los trabajadores mexicanos recibirán un pago diferente en caso de que tengan que laborar o descansar, de acuerdo con el artículo 75 de la LFT 2026:

Si trabajas el primero de mayo. Debes recibir tu sueldo del día, más un salario doble por el servicio prestado, es decir, tendrás un pago triple por trabajar en día festivo.

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Si no trabajas el 1 de mayo: Aquellos trabajadores que no tengan que laborar en el día feriado, recibirán su sueldo diario habitual, por lo que no deben de ver ningún tipo de descuento en su nómina.

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¿Cuánto se paga por trabajar el 1 de mayo?

En caso de que tengas que laborar este viernes en el Día Internacional del Trabajo 2026, tu empresa o patrón debe pagarte el triple por el festivo trabajado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LFT.

Es decir que si un trabajador gana 1,000 pesos diarios, cobrará 2,000 pesos extra por laborar el primero de mayo, es decir que su empleador tendrá que pagarle un total de 3,000 pesos solo por trabajar en este día de descanso obligatorio.

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