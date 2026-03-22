¿Cuándo Cae el Pago de Jóvenes Construyendo el Futuro de Marzo 2026? Este Día Depositan $9,582

Si eres aprendiz de 'Jóvenes Construyendo el Futuro', esto te interesa. Ya está por caer el depósito por 9,582.47 pesos correspondiente al mes de marzo 2026 y en N+ te decimos la fecha exacta en la que verás reflejado el pago de este apoyo en tu tarjeta del Banco del Bienestar, así que sigue leyendo.

Recuerda que para recibir este apoyo del Bienestar, equivalente a un salario mínimo, así como acceso al IMSS, debes de estar vinculado con un centro de trabajo. De hecho en una nota previa ya te explicamos por cuántos meses recibes este apoyo económico.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa del Gobierno de México dirigido a hombres y mujeres de 18 a 29 años de edad que no están estudiando y no cuentan con un trabajo, por lo que se afilian a un centro de trabajo para desarrollar habilidades durante 12 meses.

En su más reciente incorporación al programa apareció "Boxeando por la Paz", y aquí te explicamos cómo puedes inscribirte a una clase gratuita con profesionales.

Video: Vence Plazao para Gestión Trámite Beca Rita Cetina Bienestar Marzo 2026

¿Cuándo depositan a Jóvenes Construyendo el Futuro en marzo 2026?

Volviendo al planteamiento inicial, de acuerdo con información del programa, los beneficiarios reciben el depósito los días 28 del mes.

Sin embargo este mes podrían recibir el dinero un día antes toda vez que la fecha de pago cae en fin de semana, por lo que se prevé que el depósito esté listo a partir del viernes 27.

En algunos centros de trabajo se trata del último día que laboran antes de vacaciones de Semana Santa. De hecho ya te explicamos cuándo inician en el calendario SEP y en qué fechas caen los días santos.

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¿Qué hago si no cae el depósito de marzo a mi tarjeta del Bienestar?

Ahora bien, si al consultar tu saldo notas que por alguna razón no te cayó el depósito de los 9,952 pesos correspondientes al mes de marzo, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro Inicia Sesión en la plataforma Verifica que no tengas algún aviso en el botón "Mis Trámites". En caso de no tener ningún aviso, ingresa a la oficina virtual mediante este enlace https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/oficinas/ También puedes contactar de forma directa al centro de atención telefónica 079.

¿Cuáles son los requisitos para entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Debes estar atento a la comunicación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), así como de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, dado que éstas son las encargadas de comunicar las fechas de registro para nuevos "aprendices".

Por lo que si estás interesado, a continuación hallarás un listado con los requisitos que se piden tanto a hombres como mujeres de 18 a 29 años de edad:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Inscribirse en la plataforma digital del programa

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando

Fotografia con el rostro descubierto

Aceptar los términos y condiciones de una carta compromiso donde accedes a cumplir las reglas de Operación

Video: Desconocen en que Gastan los Estudiantes la Beca del Bienestar en Guanajuato

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