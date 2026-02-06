Defensa Informa sobre Autorización para Sobrevuelo y Aterrizaje de Aeronaves de EUA

Este jueves 5 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional, informó en un comunicado la autorización para el sobrevuelo y aterrizaje de emergencia para aeronaves de Estados Unidos.

Indicó que se autorizó el sobrevuelo de conformidad con las Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en Espacio Aéreo Mexicano y Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras.

Video: La Secretaría de la Defensa Nacional Autoriza Sobrevuelo de Aeronaves de EUA en Baja California Sur

Precisó que fue autorizado el sobrevuelo en Espacio Aéreo Nacional, de 2 aeronaves Hércules cisterna, en funciones de reabastecimiento de combustible en vuelo, y de 2 helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Esto con la finalidad del rescate de un paciente, parte de la tripulación de un buque que se encuentra en altamar.

La embarcación se localiza a 400 millas náuticas, al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Con información de Secretaría de la Defensa Nacional

