¿Dónde No Habrá Mega Bloqueo? Estos son los Estados Libres de Paro Nacional de Transportistas

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron el mega bloqueo que se realizará este lunes 6 de febrero 2026 como parte del paro nacional indefinido, el cual comenzará en la misma fecha. Como parte de esta movilización confirmaron que los cierres afectarán a 20 estados, pero ¿dónde no habrá mega bloqueo?

Como te informamos previamente, a través de un comunicado se dio a conocer que sigue en pie la ya anunciada protesta, así como algunos de los puntos en los que se prevén los bloqueos.

Video: Paro Nacional de Transportistas y Agricultores: ¿A Qué Hora Inician Bloqueos el Lunes 6 de Abril?

¿Dónde no habrá mega bloqueo el lunes 6 de abril 2026?

A pesar de que a través de su comunicado, las organizaciones no confirmaron la lista de entidades en las que sí y no prevén protestas, sí indicaron que habrá bloqueos en puntos estratégicos de 20 estados, pero dieron a conocer algunas de las carreteras en las que planean cierres.

A partir de ello, te compartimos una lista de estados que no se espera que formen parte del paro nacional de transportistas y agricultores:

Baja California

Baja California Sur

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Veracruz

Colima

Tabasco

Coahuila

Tlaxcala

Nota relacionada: Mega Bloqueo 6 de Abril 2026: Cómo Sé Qué Carreteras Cierran por Paro Nacional de Transportistas

¿En qué carreteras habrá bloqueos por el paro nacional de trabajadores?

Accesos a la CdMx

Autopista México–Puebla

Autopista México–Querétaro

México--jorobas

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Cuernavaca

Zona Norte y Bajío

Carretera Federal 45 (Panamericana)

Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Vía corta a Chihuahua

Autopista Salamanca–Celaya

Occidente y Pacífico

Autopista de Occidente (15D)

Carretera Culiacán–Mazatlán

Carretera Morelia–Pátzcuaro

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