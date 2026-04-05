¿Dónde No Habrá Mega Bloqueo? Estos son los Estados Libres de Paro Nacional de Transportistas
Daniel Zainos N+
Organizaciones de transportistas y campesinos han confirmado el mega bloqueo que acompaña su paro nacional, que inicia este lunes 6 de abril 2026; conoce qué estados están libres de las protestas
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La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron el mega bloqueo que se realizará este lunes 6 de febrero 2026 como parte del paro nacional indefinido, el cual comenzará en la misma fecha. Como parte de esta movilización confirmaron que los cierres afectarán a 20 estados, pero ¿dónde no habrá mega bloqueo?
Como te informamos previamente, a través de un comunicado se dio a conocer que sigue en pie la ya anunciada protesta, así como algunos de los puntos en los que se prevén los bloqueos.
¿Dónde no habrá mega bloqueo el lunes 6 de abril 2026?
A pesar de que a través de su comunicado, las organizaciones no confirmaron la lista de entidades en las que sí y no prevén protestas, sí indicaron que habrá bloqueos en puntos estratégicos de 20 estados, pero dieron a conocer algunas de las carreteras en las que planean cierres.
A partir de ello, te compartimos una lista de estados que no se espera que formen parte del paro nacional de transportistas y agricultores:
- Baja California
- Baja California Sur
- Yucatán
- Campeche
- Quintana Roo
- Veracruz
- Colima
- Tabasco
- Coahuila
- Tlaxcala
Nota relacionada: Mega Bloqueo 6 de Abril 2026: Cómo Sé Qué Carreteras Cierran por Paro Nacional de Transportistas
¿En qué carreteras habrá bloqueos por el paro nacional de trabajadores?
- Accesos a la CdMx
- Autopista México–Puebla
- Autopista México–Querétaro
- México--jorobas
- Autopista México–Pachuca
- Autopista México–Cuernavaca
- Zona Norte y Bajío
- Carretera Federal 45 (Panamericana)
- Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
- Vía corta a Chihuahua
- Autopista Salamanca–Celaya
- Occidente y Pacífico
- Autopista de Occidente (15D)
- Carretera Culiacán–Mazatlán
- Carretera Morelia–Pátzcuaro
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