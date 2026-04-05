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¿Dónde No Habrá Mega Bloqueo? Estos son los Estados Libres de Paro Nacional de Transportistas

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Daniel Zainos N+

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Organizaciones de transportistas y campesinos han confirmado el mega bloqueo que acompaña su paro nacional, que inicia este lunes 6 de abril 2026; conoce qué estados están libres de las protestas

Conoce qué carreteras están libres de mega bloqueo por el paro nacional de este 6 de abril 2026

Se ha confirmado mega bloqueo de carreteras este 6 de abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron el mega bloqueo que se realizará este lunes 6 de febrero 2026 como parte del paro nacional indefinido, el cual comenzará en la misma fecha. Como parte de esta movilización confirmaron que los cierres afectarán a 20 estados, pero ¿dónde no habrá mega bloqueo?

Como te informamos previamente, a través de un comunicado se dio a conocer que sigue en pie la ya anunciada protesta, así como algunos de los puntos en los que se prevén los bloqueos.

Video: Paro Nacional de Transportistas y Agricultores: ¿A Qué Hora Inician Bloqueos el Lunes 6 de Abril?

¿Dónde no habrá mega bloqueo el lunes 6 de abril 2026?

A pesar de que a través de su comunicado, las organizaciones no confirmaron la lista de entidades en las que sí y no prevén protestas, sí indicaron que habrá bloqueos en puntos estratégicos de 20 estados, pero dieron a conocer algunas de las carreteras en las que planean cierres.

A partir de ello, te compartimos una lista de estados que no se espera que formen parte del paro nacional de transportistas y agricultores:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Yucatán
  • Campeche
  • Quintana Roo
  • Veracruz
  • Colima
  • Tabasco
  • Coahuila
  • Tlaxcala

Nota relacionada: Mega Bloqueo 6 de Abril 2026: Cómo Sé Qué Carreteras Cierran por Paro Nacional de Transportistas

¿En qué carreteras habrá bloqueos por el paro nacional de trabajadores?

  • Accesos a la CdMx
  • Autopista México–Puebla
  • Autopista México–Querétaro
  • México--jorobas 
  • Autopista México–Pachuca
  • Autopista México–Cuernavaca
  • Zona Norte y Bajío
  • Carretera Federal 45 (Panamericana)
  • Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
  • Vía corta a Chihuahua
  • Autopista Salamanca–Celaya
  • Occidente y Pacífico
  • Autopista de Occidente (15D)
  • Carretera Culiacán–Mazatlán
  • Carretera Morelia–Pátzcuaro

 

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