¿Dónde Serán los Bloqueos del 24 de Noviembre 2025? Lista de Carreteras Confirmadas
Hasta el momento se han confirmado más de 20 estados y al menos seis autopistas que conectan con la Ciudad de México
Un intenso lunes se prevé para las personas que tomaran autopistas, luego de que se ha anunciado un mega bloqueo en gran parte del país. Una de las dudas frecuentes es ¿dónde serán los bloqueos del 24 de noviembre 2025? En N+ te damos a conocer la lista de carreteras confirmadas hasta el momento.
Pero antes, te recordamos que estas movilizaciones están previstas incluso con una duración indefinida y con posibilidades de generar cuellos de botella.
¿Dónde serán los bloqueos del 24 de noviembre 2025?
Se han anunciado al momento bloqueos en las siguientes carreteras:
- Autopista México–Toluca
- Autopista México–Querétaro
- Autopista México–Pachuca
- Autopista México–Puebla
- Autopista México–Cuernavaca
- Autopista México–Cuernavaca Acapulco
Además, se ha confirmado la participación de los siguientes estados:
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Sonora
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Tamaulipas
- Veracruz
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Baja California
- Colima
- Nayarit
