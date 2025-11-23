¿Dónde Serán los Bloqueos del 24 de Noviembre 2025? Lista de Carreteras Confirmadas

Un intenso lunes se prevé para las personas que tomaran autopistas, luego de que se ha anunciado un mega bloqueo en gran parte del país. Una de las dudas frecuentes es ¿dónde serán los bloqueos del 24 de noviembre 2025? En N+ te damos a conocer la lista de carreteras confirmadas hasta el momento.

Pero antes, te recordamos que estas movilizaciones están previstas incluso con una duración indefinida y con posibilidades de generar cuellos de botella.

Video: A Tomar Previsiones: Transportistas y Productores Agrícolas Anuncian Bloqueos y Protestas

¿Dónde serán los bloqueos del 24 de noviembre 2025?

Se han anunciado al momento bloqueos en las siguientes carreteras:

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca Acapulco

Además, se ha confirmado la participación de los siguientes estados:

San Luis Potosí

Sinaloa

Chihuahua

Ciudad de México

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

Veracruz

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Colima

Nayarit

DMZ