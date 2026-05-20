Anuncio sobre Tren México-Querétaro: Revelan Fecha Clave para Nuevo Servicio de Transporte

El Gobierno de México presentó hoy, 20 de mayo de 2026, detalles del avance en las obras del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, así como fechas clave de cara a la puesta en marcha de dicho sistema de transporte.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, recordó que esta obra está a cargo de la Defensa e hizo énfasis en que “avanza sin contratiempos”.

También dio a conocer que hasta el momento se lleva un avance físico de entre 15 y 16% de la obra y brindó detalles de la construcción.

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Tren México-Querétaro

Vallejo Suárez indicó que esta vía férrea unirá 232 km de territorio, de los cuales 85 km serán de vía nueva con la finalidad de optimizar el trazo, es decir, que la ruta sea más directa, con menos curvas y menos pendientes, “para que el pasajero llegue más rápido a su destino”.

El tren México-Querétaro tendrá seis estaciones:

Buenavista Huehuetoca Tula San Juan del Río El Marqués La Corregidora

Además, se construirá una base de mantenimiento, 363 obras de drenaje transversal, 22 puentes vehiculares, 43 pasos ganaderos y 20 pasos de fauna.

El comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles agregó que actualmente hay 14 fuertes de construcción trabajando simultáneamente y destacó que la obra ha generado 22 mil 910 empleos.

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Fechas clave sobre el tren México-Querétaro

Por su parte, Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, dio a conocer que el primer tren para la ruta México-Querétaro llegará a finales del primer semestre de 2027, es decir, en junio del próximo año.

Mientras que el general Vallejo mostró en diapositivas la fecha en que concluirá la obra: 30 de septiembre 2027.

Cabe señalar que la construcción de tren inició el 28 de abril de 2025 como parte de la estrategia federal de ampliar la red ferroviaria del país.

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Con información de N+.

spb