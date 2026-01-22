¿No Habrá Clases Mañana 23 de Enero en México? Se Viene Puente de 4 Días para Estos Alumnos

Muchos alumnos y padres de familia se preguntan si habrá clases mañana viernes 23 de enero en México, esto luego de que el calendario escolar 2026 de la SEP indicara que pronto se suspenden las actividades escolares, por eso, para salir de dudas acá te decimos si en verdad no hay escuelas y qué alumnos van a gozar de un mega puente de 4 días de descanso oficial en este mes.

Hace poco hubo suspensión de clases SEP en varios estados de México debido a la bajas temperaturas provocadas por varios factores, entre ellos el frente frío. De igual forma, para mantenerte informado, en una nota ya te dejamos la lista de los puentes que habrá en 2026.

¿Mañana 23 de enero hay clases en México?

De acuerdo con el calendario de la SEP, este viernes 23 de enero hay clases normales en el Estado de México, Puebla y demás partes del país, lo cual quiere decir que todos los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria deben asistir de forma presencial a las escuelas.

La única forma en que se suspenden la clases es porque las bajas temperaturas son severas en varias partes de México, pero de momento esto no ocurrirá durante las próximas horas. Lo que sí es un hecho es que varios estudiantes de nivel básico van a gozar de una mega puente en enero.

¿Qué alumnos van a tener mega puente de 4 días en enero 2026?

El primer megapuente del año inicia el próximo viernes 30 de enero y concluye el lunes 2 de febrero 2026, fechas que suman cuatro días de descanso para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que su escuela esté incorporada a la SEP.

El 30 de enero no hay clases SEP debido a que se realiza el primer CTE (Consejo Técnico Escolar) del año. Mientras que el 2 de febrero se descansa por el festivo del 5 de febrero, fecha en que se conmemora la promulgación de la Constitución de 1917.

Ahora que ya se sabe que sí hay clases este 23 de enero 2026, los alumnos de nivel básico de la SEP se preparan para la semana próxima, donde llegará el puente de 4 días de descanso oficial en México.

