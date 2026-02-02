SEP: ¿Hay Clases Mañana 3 de Febrero 2026 o Cuándo Regresan Niños a Escuelas tras Megapuente?

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tuvieron la oportunidad de disfrutar de un mega puente de cuatro días, y ahora muchos padres de familia se preguntan si hay clases mañana 3 de febrero de 2026, y acá te explicamos cuándo regresan los niños a las escuelas, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los alumnos de educación básica no tienen clases desde el viernes 30 de enero por la realización del primer CTE del año y el día festivo de la Constitución Mexicana, que se recorrió al primer lunes de febrero, dando como resultado un megapuente.

Por ello, es importante que las mamás, papás y tutores sepan si mañana hay clases en México o cuándo regresan a clases sus hijos luego del fin de semana largo, de acuerdo con el calendario SEP del ciclo escolar 2025-2026.

¿Hay clases mañana 3 de febrero 2026?

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria sí tendrán clases mañana martes 3 de febrero de 2026, por lo que deberán regresar a sus respectivas escuelas luego del megapuente de cuatro días libres por el CTE y el día festivo oficial.

Es importante señalar que algunos padres de familia también tienen la duda sobre si hay clases el 5 de febrero, debido a que este es oficialmente el Día de la Constitución Mexicana, sin embargo el calendario SEP tiene resaltada esta fechas con negrillas, lo cual significa que las actividades no se suspenden y solo es una fecha de reflexión.

¿Cuándo será próximo puente escolar 2026?

El siguiente fin de semana largo para los millones de alumnos de nivel básico será hasta finales del mes, debido a que el viernes 27 de febrero se realizará el segundo CTE del año, de acuerdo con el calendario escolar SEP.

De esta manera, los estudiantes podrán disfrutar de un puente de tres días de descanso y deberán regresar a sus escuelas el lunes 2 de marzo, mes en el que tendrán otro megapuente de 4 días y también comienzan las vacaciones de Semana Santa.

