SEP Suspende Clases Mañana 30 de Enero 2026: ¿Por Qué No Abren las Escuelas este Viernes?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases este 30 de enero de 2026, y acá en N+ te explicamos por qué no abrirán las escuelas de preescolar, primaria y secundaria mañana viernes, para que sepas la razón por la que no habrá actividades escolares, dando paso a un mega puente de 4 días.

Los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de un fin de semana largo con cuatro días libres, comenzando este viernes 30 de enero y hasta el 2 de febrero, y en una nota ya te dijimos por qué no hay clases el lunes, además de qué alumnos solo descansarán tres días.

¿Por qué no hay clases mañana 30 de enero 2026?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el viernes 30 de enero no hay clases debido a que se realizará el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del año, cuarta sesión ordinaria del ciclo escolar 2025-2026, por lo cual las escuelas de preescolar, primaria y secundaria no abrirán sus puertas.

De esta manera, los alumnos del nivel básico de escuelas públicas y privadas tendrán libre el viernes, sábado, domingo y lunes por el festivo oficial del Día de la Constitución Mexicana, y deberán regresar a sus respectivos planteles hasta el martes 3 de febrero.

¿Qué es el CTE de la SEP?

El Consejo Técnico Escolar son reuniones que se realizan el último viernes de casi todos los meses del ciclo escolar en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país. Estas juntas las integran el director del centro educativo y el personal docente del mismo.

En el CTE suelen abordarse problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de los alumnos con la finalidad de analizar, compartir puntos de vista, estrategias, materiales y lecturas que ayudarán a niñas, niños y adolescentes a conseguir un óptimo nivel educativo.

¿Cuántos CTE quedan en el ciclo escolar SEP 2025-2026?

En el calendario escolar SEP 2025-2026 se establecieron ocho sesiones ordinarias de CTE, más uno intensivo que se realizó previo al inicio del ciclo escolar. Por ello, una vez que se haga el CTE de enero 2026 solo quedarán por llevarse a cabo cuatro juntas.

30 de enero 2026

27 de febrero 2026

27 de marzo 2026

29 de mayo 2026

26 de junio 2026

Los únicos meses en los que no se contemplan estas asambleas son en diciembre, por el periodo vacacional de invierno, en abril 2026 por las vacaciones de Semana Santa y en julio 2026 debido al fin del ciclo escolar.

