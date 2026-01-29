Suspensión de Clases 30 de Enero 2026: ¿Qué Alumnos Sí Van a la Escuela Mañana?

Atención, papás. Los estudiantes tendrán un fin de semana largo marcado por el Calendario del Ciclo escolar 2025-2026, aunque no todos gozarán del mega puente de 4 días. Para que no le pongan falta a tu hijo, en N+ te aclaramos qué alumnos sí tendrán clases este viernes 30 de enero en México.

Sin duda, después de las vacaciones el puente de finales de enero e inicios de febrero es uno de los más esperados tanto por papás, como alumnos y docentes. De ahí el creciente interés en conocer las fechas exactas de este descanso oficial para trabajadores y alumnos.

Si bien ya te explicamos qué se celebra el 2 de febrero en México, también te dimos a conocer cómo deben de pagarte si te toca laborar ese día, pese a estar marcado como festivo por la Ley Federal del Trabajo. Y ahora profundizaremos en qué estudiantes no deben descansar este viernes.

¿Qué alumnos sí van a la escuela el viernes 30 de enero?

Si tu hijo estudia en algún plantel de educación básica pública, es decir preescolar, primaria o secundaria, no debe acudir a clases este viernes, dado que el calendario SEP lo marca como junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) para directivos y docentes. Lo que los hace acreedores a un puente de cuatro días consecutivos.

Caso distinto si tu hijo está inscrito en alguna escuela privada de Educación Básica, es importante que te cerciores con los directivos y docentes si habrá clases o se suspenderán este viernes 30 de enero, dado que algunos plantees no realizan Junta de CTE este 30 de enero.

Otro grupo de estudiantes que sí tendrá clases este viernes son todos aquellos que cursan el bachillerato, educación media superior y educación superior en México. Dado que sus planteles no se rigen por el calendario de 185 días de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De modo que si tienes hijos cursando la preparatoria y la licenciatura sí debe acudir a las aulas este viernes. Caso que aplica para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM)

¿Cuándo es el puente de febrero de 2026?

De modo que para los estudiantes que no dependen del calendario SEP, así como los trabajadores, el puente de febrero de 2026 iniciará el sábado 31 de diciembre, y concluirá el próximo lunes 2 de febrero. De modo que habrá que reincorporarse a sus labores el martes 3 de febrero.

Ello, dado que el 5 de febrero que es la fecha del feriado oficial, con motivo del Día de la Constitución, cae en jueves.

De ahí que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establezca un pago especial para los empleados que deban de laborar en ese día de descanso obligatorio.

