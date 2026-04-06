Intensifican Trabajos para Llegar a Zona Cero de la Mina Santa Fe y Rescatar a Trabajadores

El Puesto de Comando que coordina las labores de rescate en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, informó este lunes 6 de abril de 2026 que se intensifica la extracción de agua y sedimentos de los túneles para llegar hasta los tres trabajadores que permanecen atrapados desde hace más de una semana, cuando el yacimiento colapsó.

Uno de los cuatro mineros originalmente atrapados, José Alejandro Cástulo Colín, fue rescatado con vida el 30 de marzo tras más de 100 horas bajo tierra.

Agua y jales, el principal obstáculo en los túneles

El interior de la mina presenta condiciones técnicas complejas: con 300 metros de profundidad y 3.2 kilómetros de extensión horizontal, la totalidad de sus túneles y rampas acumula jales —residuos del proceso minero— y los niveles inferiores registran presencia de agua.

Video: Continúan Labores de Rescate de 3 Mineros Atrapados en Mina Santa Fe, El Rosario, Sinaloa.

Para manejar esas filtraciones, opera de forma continua en la zona cero un sistema de bombeo eléctrico de 25 caballos de fuerza. Los ingenieros trabajan en la optimización del equipo y evalúan incorporar una segunda unidad de bombeo para aumentar el volumen de desalojo de líquido.

El contrapozo 50, la ruta alterna al rescate

Como vía complementaria de acceso, desde las 21:00 horas del domingo, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina realizó un descenso vertical mediante cuerdas en el contrapozo 50 para ejecutar labores de limpieza y verificar si el conducto es operable.

Durante los trabajos iniciados a las 00:05 horas de este lunes, se retiró material sedimentario, pero se detectó un tirante de agua de 40 centímetros —es decir, esa profundidad de inundación— que obligó a replantear la intervención.

Ante ese hallazgo, el Puesto de Comando determinó modificar la estrategia para adaptar los métodos de búsqueda a las variables hidráulicas y geológicas que presenta la mina.

¿Quiénes participan en el rescate?

En las operaciones intervienen la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Federal de Electricidad, autoridades del estado de Sinaloa, la brigada USAR —especializada en búsqueda y rescate urbano— y personal de Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., empresa operadora de la mina Santa Fe.

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CT