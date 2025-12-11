Luego de que María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo, Noruega, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer hoy, 11 de diciembre de 2025, si la líder opositora venezolana estuvo en México.

En contexto: María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, pero no estuvo presente en la ceremonia del 10 de diciembre, en la que su hija Ana Sosa la representó.

María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, pero no estuvo presente en la ceremonia del 10 de diciembre, en la que su hija Ana Sosa la representó. Sin embargo, Machado llegó a Oslo, Noruega, horas después de que su hija recibió a su nombre el Nobel de la Paz, para participar en diversas actividades relacionadas con la condecoración.

Después de mucho tiempo, María Corina Machado pudo abrazar a sus familiares y a amigos, en Oslo, donde reapareció públicamente.

INM aclara si María Corina Machado estuvo en México

En una tarjeta informativa, el INM aclaró este jueves que “no existe registro de entrada o salida del territorio nacional de la persona María Corina Machado, como se ha mencionado en algunos medios de comunicación”.

El Instituto Nacional de Migración informa: pic.twitter.com/yy3RqNd7Cs — INM (@INAMI_mx) December 11, 2025

¿Cómo llegó Machado a Noruega?

Machado llegó a Noruega a bordo de un avión privado que, según los rastreadores de vuelos FlightRadar24 y FlightAware, partió la mañana del miércoles desde Curazao, una de las islas de Países Bajos en el Caribe, a 65 kilómetros de la costa de Venezuela.

Mientras que el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), señaló este jueves que la travesía de la Premio Nobel de la Paz comenzó desde el lunes, acompañada de dos personas.

De acuerdo con The Wall Street Journal, habría salido de un suburbio en Caracas, donde estuvo el último año, hasta un pueblo pesquero costero de Venezuela, donde abordó la embarcación.

El periódico apuntó que ese primer viaje duró unas 10 horas, en las que María Corina Machado -quien viajó con un disfraz y peluca- y sus acompañantes, evitaron ser retenidos en al menos 10 puestos de control militares.

En cuanto llegaron al pueblo pesquero, Machado y sus acompañantes descansaron unas horas, antes de embarcarse por el Caribe hasta Curazao, según el diario estadounidense.

El WSJ también reveló que antes de partir, se pusieron en contacto con el Ejército de Estados Unidos para advertirles sobre la identidad de los ocupantes de la embarcación y evitar que fuera atacada por las fuerzas estadounidenses, en su ofensiva conta las supuestas ‘narcolanchas’, en el Caribe.

Este jueves, desde Oslo, María Corina Machado confirmó, en una conferencia de prensa, que Estados Unidos la había ayudado a llegar a la capital de Noruega.

