¿Me Pagan Doble o Triple si Trabajo el 5 de Mayo 2026? Esto Dice la Ley en México

Mayó inició con un puente para estudiantes y trabajadores que les dio oportunidad de despejarse, pero no es el único. En la semana que inicia, se atraviesa el 5 de mayo, que ha despertado dudas sobre si se trata de un festivo, y de ser así si se paga doble o triple a los empleados.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer cuáles son todos los días marcados como puentes y días festivos en mayo de 2026. Y quiénes disfrutarán del segundo Día de Descanso Oficial del mes en México.

Recuerda que en el caso de los trabajadores, los días de descanso obligatorio están estipulados por la Ley Federal del Trabajo (LFT), mientras que en el caso de los estudiantes es la Secretaría de Educación Pública (SEP) la que establece los días de asueto durante el ciclo escolar 2025-2026.

Video: Calendario Dias de Descanso Obligatorio en Mexico y Tamaulipas 2026

Entonces, ¿cómo me deben pagar si trabajo el 5 de mayo 2026?

Dado que el 5 de mayo, Día de la Conmemoración de la Batalla de Puebla, no está marcado en el calendario de la Ley Federal del Trabajo como festivo, se labora normal. Es decir que, el sueldo que recibirás por trabajar el martes será el que recibes por día habitual.

Queda descartado un sueldo doble o triple para los trabajadores del sector público y privado.

En mayo 2026, el día que se pagó triple a los empleados que se presentaron a laborar a sus centros de trabajo fue el 1 de mayo, dado que está fecha sí está considerada por la Ley Federal del Trabajo.

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¿Cuándo es el próximo día feriado en México?

Como te adelantamos mayo contempla distintos días de descanso. Los alumnos de educación básica sí descansan el 5 de mayo, además del próximo 15 de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Maestro.

Mientras que los trabajadores no tendrán un día de descanso obligatorio hasta el 16 de septiembre de 2026, según establece el Calendario de Días Feriados Oficiales en México.

De modo que los trabajadores que deban acudir a sus centros de trabajo a laborar, podrán recibir un salario doble o triple.



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