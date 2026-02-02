México Se Pondrá de Acuerdo con Embajada de Cuba para Definir Ayuda Humanitaria: Sheinbaum

Este 2 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México se pondrá de acuerdo con la Embajada de Cuba para determinar los insumos que se enviarán a la isla, como parte de la ayuda humanitaria que anunció previamente.

Ayer, la mandataria nacional informó que se enviarán productos básicos a Cuba, mientras continúa la búsqueda de soluciones diplomáticas para el suministro de petróleo a la isla caribeña.

Durante su conferencia de prensa este lunes, Sheinbaum fue cuestionada sobre cuántas toneladas y qué tipo de víveres se enviarán.

Ya lo vamos a informar, estamos en ese proceso, y obviamente poniéndonos de acuerdo con la Embajada de Cuba aquí, exactamente pues qué es lo que necesitan. Entonces ya en su momento informaremos con todo detalle.

Así respondió la presidenta de México, quien la semana pasada advirtió que la aplicación de aranceles de Estados Unidos a países que suministran petróleo a Cuba “podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance”.

Orden ejecutiva de Trump

El pasado 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario.

Solidaridad con Cuba

Sobre ese tema, Sheinbaum expresó su solidaridad con el pueblo cubano y ayer notificó que esta misma semana enviará ayuda humanitaria, compuesta por productos básicos.

La presidenta aseguró que se seguirá buscando, por la vía diplomática, el envío de petróleo a Cuba, sin buscar confrontaciones.

La semana pasada también dio a conocer que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que estableciera comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos, para conocer con precisión el alcance del decreto de Trump sobre los aranceles.

