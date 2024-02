María, víctima de violencia física y psicológica, trató tres veces de denunciar a su agresor y no pudo porque las autoridades no la dejaron. En lugar de apoyarla y orientarla para que lo hiciera, le sugirieron otras supuestas opciones que al final no le proporcionaron ni justicia, ni protección.

Como María, muchas mujeres en México enfrentan obstáculos a la hora de pretender denunciar a sus agresores. Wendy Figueroa, directora general de la Red de Refugios de México, donde se brinda alojamiento, asesoría y protección a mujeres víctimas de violencia, señala que en los primeros 10 meses de este año, 4 de cada 10 mujeres que han llegado a los refugios ya habían buscado el apoyo de las autoridades sin obtenerlo.

En tanto que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, realizada por el Inegi, si se toma como universo únicamente a las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual en el ámbito de pareja, solo 13.1% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, con o sin solicitud de apoyo. En el ámbito escolar el porcentaje fue de 7.8%, mientras que en el familiar llegó a 7.1%. Además, en el ambiente laboral se reflejó un 6.5% y en el comunitario el 4.3%.

De las mujeres que vivieron violencia física y/o sexual a lo largo de la vida y solicitaron ayuda a alguna institución, la Defensoría Pública fue a la que más se acercaron para pedir apoyo en el ámbito comunitario (34.4%), el Instituto de las Mujeres fue el más visitado para el ámbito familiar (21.9%) y el DIF fue la institución más buscada cuando la violencia ocurría en la relación de pareja (35.2%).

Mujeres enfrentan barreras cuando quieren denunciar violencia. Foto: Cuartoscuro |Archivo

De acuerdo con la ENDIREH 2021, la principal razón para no buscar ayuda o no denunciar la violencia experimentada en todos los ámbitos fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o por miedo a las consecuencias y amenazas.

Ni a la tercera se pudo

María, a quien llamaremos así para proteger su identidad, acudió al Centro de Justicia para la Mujer, en Guadalajara, a denunciar a su pareja por violencia. Y es que él la agredía verbal y físicamente.

Pasé con la abogada del centro y le dije que quería poner una denuncia, pero ella me dijo que era mejor si sólo me otorgaban una orden de protección. Como me dijo eso, yo acepté. Supuestamente me dieron la orden de protección, pero cuando esta persona fue a buscarme para agredirme, porque yo ya me había separado de él, llamé a la policía y me dijeron que no habían mandado al municipio ninguna orden de protección para mí

La segunda vez que María trató de denunciar fue porque su expareja se había llevado a su hijo. “Otra vez fui al Centro de Justicia para la Mujer, pero me dijeron que para recuperar al niño lo mejor era pedir custodia compartida. Y que para eso no tenía que haber ninguna denuncia interpuesta, así que otra vez no denuncié”, cuenta María en entrevista con N+.

En la tercera ocasión, cuando María acudió a tratar de poner una denuncia porque su expareja la amenazó de muerte, vía WhatsApp, ahí sí la abogada la ayudó a hacer la declaración y le pidieron pruebas de la amenaza. Cuando presentó dichas pruebas y pasó con el ministerio público le dijeron que no le correspondía levantar la denuncia ahí, porque el mensaje lo había recibido fuera de la zona metropolitana de Guadalajara.

Era viernes e iba a interponer la denuncia en la Fiscalía, donde me correspondía por la zona, pero resultó que lo tendría que hacer hasta el martes porque era puente. Así que mejor decidí tomar a mi hijo y abandonar el estado de Jalisco, por temor a que esa persona me quitará al niño otra vez o cumpliera su amenaza de matarme

Los obstáculos

Justamente, señala Lucía Núñez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, lo que las mujeres encuentran cuando quieren denunciar es revictimización y falta de empatía. “Los operadores del sistema de justicia no tienen la capacitación ni la sensibilidad adecuada y entonces no son sensibles ni empáticos con la víctima, la asesoran mal, desalientan la denuncia”.

Revictimización y falta de empatía enfrentan las mujeres al querer denunciar violencia. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Cuando una mujer quiere denunciar, dice la abogada feminista Vianney Martín del Campo, “la traen de un lado a otro, no es aquí, vaya allá, no levante la denuncia porque le puede pasar tal cosa y así las traen. Además, en algunas instituciones hasta las hojas para levantar la demanda les piden”.

Esto se debe, en parte sí, a la cultura machista que impera en las instituciones y en la sociedad, pero también a que hay falta de recursos y el personal del sistema de justicia está rebasado. “Por lo regular, cada ministerio público tiene entre 800 y 2 mil carpetas, así que lo que menos quieren es más trabajo”, afirma Martín del Campo.

Y entre esa sobrecarga de trabajo, falta de capacitación y falta de empatía, lo que sigue pasando también es que las autoridades de las instituciones de justicia siguen desestimando los hechos de violencia en los que están inmersas las mujeres.

“Pensemos en hechos que no son agresión física. Por ejemplo, cuando hay amenazas de muerte la desestimación de esos hechos hace que la mujer no pueda denunciar, porque el personal mismo desalienta y le resta importancia al hecho”, señala Amaranta Valgañon, abogada de litigio estratégico de la organización Equis Justicia para Las Mujeres.

Las especialistas coinciden en que otro gran obstáculo para que las mujeres denuncien es la familia y la sociedad, que en lugar de ser empáticas con la víctima, la señalan y tratan de persuadirla. “Les suelen decir cosas como '¿vas a denunciar al papá de tus hijos?', '¿lo vas a meter a la cárcel?' Ante esos cuestionamientos –dice Martín del Campo– la víctima termina siendo la mala”.

Las mujeres tienen que esperar largas horas y acudir a varios lugares para poder denunciar violencia. Foto: Cuartoscuro| Archivo

Lucía Núñez puntualiza al respecto que en cuestiones de violencia de género se da mucho la victimización secundaria porque vivimos en una sociedad patriarcal, en la que se estigmatiza a las víctimas, no sólo por parte de los funcionarios sino hasta en el propio entorno.

Y una vez puesta la denuncia, ¿qué?

Cuando sí se logra poner la denuncia el problema es el seguimiento, justo por la sobrecarga de trabajo que tienen en los ministerios públicos y por la falta de perspectiva de género. “Cuando bien les va a las mujeres y pueden denunciar, el otro obstáculo es qué seguimiento se le da a esto, muchas veces no hay continuidad de la misma”, asegura Figueroa.

Otro problema es la falta de protección a la que se enfrentan las mujeres en un momento en el que tienen mucho mayor riesgo. Wendy Figueroa lo explica así:

El momento de mayor riesgo para las mujeres víctimas de violencia es cuando hacen la denuncia, porque el agresor se entera de esto y se enoja. Por eso es muy importante que se le otorguen a la mujer medidas de protección, pero estas deben ser efectivas para realmente protegerlas y que se les ofrezcan opciones como acudir a un refugio, por ejemplo

De nada sirve denunciar, subraya Amaranta Valgañon, si eso no activa la maquinaria institucional. Las mujeres tienen que esperar a que la autoridad se decida a hacer las diligencias que se requieren y además no les emiten las órdenes de protección, cuando la misma denuncia las pone en riesgo.

“Por eso muchas deciden mejor retirarla, porque dicen 'me voy a regresar a mi casa, con mi agresor y la autoridad no va a actuar de manera inmediata. Como no me están dando nada para protegerme, mejor no denuncio'. Esa es la percepción general”.