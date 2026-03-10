Papá que Gasta Millones de Pesos en Fiesta de XV Años de Su Hija, es Contratista de Pemex

Mientras Petróleos Mexicanos acumula deudas millonarias con miles de proveedores en todo el país, un contratista de la paraestatal radicado en Tabasco celebró este fin de semana la fiesta de XV Años de su hija con un lujo y opulencia que acapararon la atención nacional.

El empresario Juan Carlos Guerrero Rojas ha obtenido contratos millonarios por adjudicación directa en los últimos años, convirtiéndose en uno de los consentidos de Pemex.

Juan Carlos Guerrero Rojas, extrabajador y contratista de Petróleos Mexicanos, celebró los 15 años de su hija con una fiesta que duró dos días en Villahermosa, Tabasco.

Por el festejo habría pagado más de 50 millones de pesos.

El padrino de la joven fue el subdirector de Producción de Pemex Exploración y Producción, Marcos Torres Fuentes.

Juan Carlos Guerrero Rojas es originario del municipio de Comalcalco. Durante varios años trabajó en Petróleos Mexicanos, su esposa, Virginia Guillén Avalos, contadora pública, trabaja actualmente como “Auxiliar Técnica B” en Pemex Exploración y Producción, con un sueldo de 21 mil 767 pesos mensuales.

En 2016, el empresario se asoció con varias prestadoras de servicios y en 2019 empezó a recibir contratos de Pemex que ascienden a 3 mil 869 millones de pesos.

En noviembre de 2019, su empresa 'Petroservicios Integrales de México' recibió un contrato de mil 722 millones 191 mil pesos para realizar trabajos integrados para intervenciones a pozos petroleros de los activos de Pemex Exploración y Producción.

En noviembre de 2023, Guerrero Rojas recibió otro contrato por adjudicación directa de mil 827 millones 345 mil pesos. El contrato concluye el próximo 31 de diciembre, recibió los contratos cuando Octavio Romero Oropeza fue director general de Petróleos Mexicanos.

Entre los socios de 'Petroservicios Integrales de México' se encuentra Héctor Peralta Grappin, expresidente municipal de Comalcalco y exdiputado federal.

Juan Carlos Guerrero Rojas se asoció con otras empresas que prestan servicios de logística, exploración de pozos, contratación de personal técnico y consultoría de industria petrolera de Pemex.

Al igual que lo hizo con empresas de comercialización de combustible y gasolineras.

Denuncia contra Guerrero Rojas

En 2022, la Secretaría de Finanzas de Tabasco presentó una denuncia contra Guerrero Rojas, por un adeudo de 3 millones 630 mil pesos, al realizar una auditoría fiscal a la empresa gasolinera 'Estación de Servicio de Vía Corta', Guerrero Rojas aparecía como responsable solidario, y lo buscaron para cobrarle el adeudo fiscal pero nunca lo encontraron.

El domicilio fiscal que proporcionó la empresa, ubicado en Prolongación de Zaragoza 134, en Comalcalco es una humilde casa de interés social.

Empresas inmobiliarias

Juan Carlos Guerrero Rojas también fundó empresas inmobiliarias y de bienes raíces en Comalcalco, Tabasco, y Cancún, Quintana Roo.

En total, es socio de al menos 17 empresas relacionadas directa o indirectamente con el sector petrolero en Tabasco.

Disminución de actividad productiva en Tabasco

Desde mediados de 2023, el INEGI indica que Tabasco vive una disminución de la actividad productiva que se refleja en más de dos años de contracción económica, lo que preocupa a los sectores locales. Cientos de empresarios y contratistas de Pemex han quebrado por la falta de pago de la paraestatal.

