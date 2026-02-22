Asesinatos de Creadores de Contenido Presuntamente Ligados a "El Mencho"

Luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en redes sociales se han revivido algunos casos criminales, como el asesinato de creadores de contenido, que fueron presuntamente ligados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como el homicidio de "El Pirata de Culiacán".

El gobierno federal confirmó este domingo que fue abatido el líder de la organización criminal, el más buscado en México.

¿Qué asesinatos de creadores de contenido están presuntamente ligados con el CJNG?

El que es posiblemente el caso más popular y de relación directa con Oseguera Cervantes, presuntamente, es el de "El Pirata de Culiacán", un joven de 17 años que fue asesinado en diciembre de 2017.

Juan Luis Lagunas Rosales, quien contaba con gran popularidad por grabarse y publicar videos en los que aparecía entre botellas y alcoholizado, fue grabado diciendo "El Mencho a mí me pela la v***". Pocos días después, fue asesinado en un bar de Tlaquepaque.

Otro de los homicidios que se ha ligado, hasta ahora sin confirmación oficial, con la empresa criminal que lideraba "El Mencho" es el de Valeria Márquez, quien el 13 de mayo de 2025, fue asesinada durante una transmisión en vivo en el municipio de Zapopan, Jalisco.

