AMLO Pide a Argentinos Resistencia Pacífica Frente a Gestión de Javier Milei

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia mañanera de hoy, 15 de diciembre de 2023, llamó a los argentinos a ofrecer una resistencia civil pacífica frente al nuevo gobierno de Javier Milei, al que comparó con el exmandatario Carlos Menem.

López Obrador había calificado anteriormente de "autogol" la elección del libertario Milei en los comicios de noviembre, aunque dijo que respetaba la decisión de los electores.

Lo que sí le digo al pueblo argentino (...) es que no caigan en ninguna provocación, que es eficaz políticamente la no violencia, la resistencia civil pacífica. No hay que exponerse, hay que evadir el acoso, pero eso no significa no protestar.