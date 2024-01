Desmañanados y a Última Hora, Ciudadanos Hacen Fila para Tramitar Credencial del INE

Para concretar el trámite y actualizar la credencial de elector, ciudadanos tuvieron que llegar desde la madrugada de este domingo a hacer fila en los módulos del INE.

Fue el caso de Samantha Bravo:

Cada persona tenía sus razones para aguantar en domingo la desmañanada, y así lo dijo Eduardo:

Me obligó a venir a la actualización mi hija. Acaba de cumplir 18 años, actualizó su INE luego luego que cumplió los 18 años y me pidió que actualizara mi INE, si no ya no me iba a aceptar como papá. Quiere que vayamos a votar juntos