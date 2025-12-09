Diputados Aprueban en lo General Ley de Salud que Prohíbe Cigarrillos Electrónicos y Vapeadores

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este martes 9 de diciembre 2025, en lo general, la Ley General de Salud para prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos.

La iniciativa presidencial fue enviada el pasado 26 de septiembre, la cual establece penas de 1 a 8 años de prisión y multas entre 11 mil y 225 mil pesos para quienes lucren con estos productos.

¿En qué consiste la ley vs vapeadores?

La iniciativa indica que el objetivo central es proteger el derecho humano a la salud de la población, a través de reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución, en materia de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos.

Señala que se pretende reducir el riesgo de enfermedades asociadas al uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos. Destaca que la iniciativa busca cerrar los vacíos normativos que actualmente permiten la circulación y uso de estos dispositivos sin control sanitario, y fortalecer las atribuciones del Estado para supervisar, prevenir y sancionar prácticas ilegales en su comercio.

Establece:

La prohibición total de obtención preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de estos.

También la prohibición total de publicidad o propaganda, para que se consuman cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo o radio.

Las sanciones vs cigarrillos electrónicos y vapeadores

La iniciativa establece penas de 1 a 8 años de prisión y multas entre 11 mil y 225 mil pesos para quienes lucren con estos productos

¿Qué pasará con los distribuidores de cigarrillos electrónicos y vapeadores?

La iniciativa establece que las autorizaciones sanitarias relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto quedarán sin efectos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios notificará a las personas titulares de dichas autorizaciones para que, de manera inmediata, cesen todas las actividades vinculadas a dichos dispositivos

