"Voy a Gobernar para Unir, No para Dividir", Afirma Xóchitl Gálvez en En Punto

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición 'Fuerza y Corazón por México', conformada por el PAN, PRI y PRD, afirmó que en caso de convertirse en presidenta, gobernará para unir y no para dividir.

En entrevista con Enrique Acevedo, titular del noticiero En Punto, la aspirante opositora dijo que será una "presidenta daltónica" y gobernará para todos los colores.

Un país dividido no tiene manera de salir adelante, tenemos que unirnos, voy a ser una presidente daltónica. Voy a unir al país, yo quiero gobernar para unir no para dividir, la esperanza ya cambió de manos, voy a escuchar y resolver.

Expresó que una vez en la Presidencia, dejará lo que sirva del anterior gobierno, mejorará lo que sea oportuno y quitará lo que no aporte, todo a partir de un análisis.

No voy a llegar a destruir

Tras ocho meses de campaña, Gálvez señaló que siempre falta tiempo para visitar más municipios, sin embargo, con el evento del domingo 19 de mayo de la Marea Rosa se cargó de energía.

El domingo fue increíble, cuando desperté y vi esa cantidad de gente llegando al Zócalo, fue energía pura. La gente está encantada, fascinada, lo que yo veo es un voto oculto, la gente no está contenta

Y agregó que vida, verdad y libertad son tres valores que la gente ya adoptó. Además, insistió en que la gente tiene derecho de salir a la calle sin miedo y que su propuesta de gobierno es de contraste.

Video: Xóchitl Gálvez en Entrevista Exclusiva con Enrique Acevedo en ‘En Punto’

Claudia Sheinbaum, en Tercer Grado

Xóchitl Gálvez mencionó que su propuesta es de realidades e hizo referencia a la visita que hizo Claudia Sheinbaum al programa de Tercer Grado.

Hay propuestas, pero hay que tener contraste. Enfrente hay una candidata fría que no contestó (en Tercer Gradi). Con lo del COVID, no obligó a poner cubrebocas y no reconoce que se equivocó en la pandemia; decir eso, no es confrontarse, es decir la realidad

Y reiteró a los ciudadanos que no deben preocuparse porque “los programas sociales se quedan, yo sé lo que es trabajar, no se los estoy quitando, al contrario, me comprometo a quitar la pobreza extrema, que la beca sea universal, vayan en escuela privada o pública. Yo sé lo que cuesta y México lo va a lograr”.

La candidata de la oposición insistió en que un país dividido no tiene manera de salir adelante, “tenemos que unirnos”.

Unión y cabildeo ante un congreso dividido

Ante el cuestionamiento sobre qué hará si llega a la Presidencia con un congreso dividido, insistió en que buscará convencerlos de unirse.

Los voy a convencer porque nunca voy a proponer algo que sea dañino para México. Creo en la división de poderes y en una Suprema Corte de Justicia autónoma. Voy a ser una presidenta que va a cabildear, reunir y voy a resolver

Y agregó que convocará a todos los partidos para trabajar en favor del país, y enfatizó que durante su administración los gobiernos estatales tendrán su respaldo.

Yo sí voy a convocar a los partidos. Lo que está pasando en Chiapas, Michoacán, Guanajuato es terrible, no voy a abandonar a los gobernadores a su suerte

"No estoy a 50 puntos"

Ante el cuestionamiento de Enrique Acevedo de ir en un segundo lugar, la candidata insistió en que no está a 50 puntos y rechazó que la jornada electoral del 2 de junio sea solo un trámite.

Traemos un empate técnico, la gente sí entendió que tenemos que acabar con ese pacto a los criminales, ten la certeza que van a llevarse la gran sorpresa. No es un trámite, aquí la gente va a salir a votar. El domingo (en la Marea Rosa) la gente llegó por su propio píe y abarrotó las calles. Hoy ya ganamos. La esperanza ahora nos pertenece y con esa esperanza vamos a ganar el 2 de junio

¿Qué apostaron Xóchitl y Acevedo?

De cara a la final entre el América y Cruz Azul, Xóchitl le preguntó al periodista: "¿Qué le vas a poner a tu América?" y entre sonrisas, Acevedo respondió: “Sabía que me preguntarías al respecto”.

Ambos acordaron que se pondrán la camiseta del otro equipo en caso de no ganar, considerando que el periodista es fiel seguidor de Las Águilas; mientras que la candidata es fanática de La Máquina.

Historias recomendadas

Con información de N+

KAH | ICM