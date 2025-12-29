Embajador de EUA en México Lamenta Accidente de Tren Interoceánico; Envía Condolencias

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó el accidente del tren Interoceánico, en Oaxaca, que se registró ayer, 28 de diciembre de 2025, y que dejó 13 personas muertas y 98 lesionadas.

Mediante redes sociales, el embajador Johnson envió sus condolencias a familias y seres queridos de quienes perdieron la vida.

Indicó que sus pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados. — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) December 29, 2025

Investigan causa de accidente del tren Interoceánico

El Gobierno de México inició este lunes, 29 de diciembre de 2025, que las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento del tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido este domingo en Oaxaca, que dejó al menos 13 muertos, entre ellos una menor de edad, mientras continúan las labores para localizar a una persona que permanece desaparecida.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, detalló que la Agencia de Transporte Ferroviario hará la evaluación de los hechos en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este se trasladará hoy mismo a Oaxaca, a la zona donde ocurrió el accidente, y que "el pulser" del tren Interoceánico, que es similar a la caja negra de los aviones, ya está en custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con información de N+ y EFE

