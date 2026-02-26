Sheinbaum Reconoce Emotivo Homenaje al Ejército en México-Islandia y Agradece Respaldo de FIFA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó al emotivo homenaje que se realizó al Ejército en el partido de futbol México vs. Islandia, que se realizó la noche del miércoles, en Querétaro, y agradeció a la FIFA el respaldo de cara al Mundial 2026.

En , te informamos minuto a minuto cómo se desarrolló el partido amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia, encuentro en el que México anotó 4 goles a su rival, en la cancha del Estadio Corregidora. Minutos antes del encuentro, se guardó un minuto de silencio por los elementos del Ejército que murieron durante en operativo por la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco.

En la cancha del Estadio Corregidora, estuvieron presentes elementos del Ejército y se desplegó una enorme Bandera de México.

En el Partido México-Islandia, Rinden Homenaje a Elementos de las Fuerzas Armadas Muertos en Operativo contra "El Mencho"

Homenaje el Ejército "fue muy emotivo"

En la conferencia mañanera de hoy, 26 de febrero de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo expresó que el homenaje a los elementos de las Fuerzas Armadas que murieron en el operativo contra El Mencho “fue muy emotivo" y agradeció el reconocimiento en lo que consideró un partido tranquilo y amistoso.

Sheinbaum agradece respaldo a la FIFA

La mandataria también agradeció a la FIFA por el respaldo ante el Mundial 2026, luego de que Gianni Infantino, presidente de la organización, confirmó que México sí será sede de la Copa del Mundo, luego de la jornada de violencia por la detención de El Mencho.

Sheinbaum Pardo agregó que su equipo ha estado en contacto con Gianni Infantino para explicarle que “no hay ningún problema” para la realización del Mundial 2026.

Lo que hay que resaltar, más allá de la propia detención (de El Mencho), es que muy pronto se trabajó conjuntamente para regresar a la normalidad. Ya en Jalisco también regresaron prácticamente todos los negocios, las clases, y en todo México.

Sheinbaum Pardo aprovechó para comentar que el Mundial 2026 “va a ser una gran celebración" y envió un mensaje a los turistas mexicanos y extranjeros que piensan asistir a los estadios donde se realizarán los partidos de la Copal del Mundo:

Decirle a todos los turistas nacionales, internacionales, que pueden venir a México, que México está de moda, que el mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos siempre.

