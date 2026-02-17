México Rechaza Unirse a Junta de Paz de Trump; Este es el Papel que Desempeñará

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes, 17 de febrero de 2026, que su gobierno rechazó la invitación de su homólogo de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, de unirse a la Junta de Paz y explicó su negativa.

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum explicó que rechazó la invitación debido a que no se incluye a todas las partes en procesos de paz con Medio Oriente.

Cabe destacar que México ha sostenido históricamente una política exterior basada en principios como la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional, lo que ha guiado su postura frente al conflicto en Medio Oriente y su reconocimiento del Estado palestino.

En años recientes, el país ha respaldado iniciativas multilaterales orientadas a promover negociaciones entre las partes.

¿Qué papel desempeñará México en la Junta de Paz?

La presidenta Sheinbaum explicó que, aunque su gobierno no participará en la Junta de Paz, enviará a su embajador ante Naciones Unidas como "observador".

Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador.

La Junta de Paz, creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos del mandatario con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás. La presidenta Sheinbaum destacó que su gobierno reconoce a Palestina como un estado.

En este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un estado, pues es importante la participación de ambos estados, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro.

¿Qué países se han sumado a la Junta de Paz?

La Casa Blanca indicó en enero que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte del organismo.El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental:

Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

En segundo lugar, figuran los de Asia Central y el Sudeste Asiático: Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, y Camboya, Indonesia y Vietnam.

Seguidos por cinco europeos: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

De Latinoamérica, por ahora, se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay.

Con información de N+ y EFE.

