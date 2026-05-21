“Nosotros No Tenemos Pactos Criminales”: Sheinbaum Envía Mensaje por Detención de Alcaldes

Este jueves, 21 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló de las detenciones de alcaldes ayer en Morelos, bajo el Operativo Enjambre que derivó en la captura de alcaldes y exfuncionarios, quienes presuntamente extorsionaban a comerciantes de la región.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno "no tiene pactos criminales" y que el mensaje que se envía con la detención de los alcaldes es el "de cero impunidad".

"Nosotros no tenemos pactos criminales con nadie, tenemos un solo pacto con el pueblo de México y es el de cumplir, buscar el bienestar”, destacó la presidenta.

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Dijo que su gobierno está sólido y fuerte, "primero, porque está cerca del pueblo; segundo, porque estamos cumpliendo y tercero, porque la gente sabe que actuamos con rectitud y tenemos autoridad política", destacó.

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Con información de N+

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