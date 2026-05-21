“Nosotros No Tenemos Pactos Criminales”: Sheinbaum Envía Mensaje por Detención de Alcaldes
N+
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no tiene pactos criminales y que el mensaje que se envía con la detención de los alcaldes es el de "cero impunidad"
COMPARTE:
Este jueves, 21 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló de las detenciones de alcaldes ayer en Morelos, bajo el Operativo Enjambre que derivó en la captura de alcaldes y exfuncionarios, quienes presuntamente extorsionaban a comerciantes de la región.
En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno "no tiene pactos criminales" y que el mensaje que se envía con la detención de los alcaldes es el "de cero impunidad".
"Nosotros no tenemos pactos criminales con nadie, tenemos un solo pacto con el pueblo de México y es el de cumplir, buscar el bienestar”, destacó la presidenta.
Noticia relacionada: Operación Enjambre en Morelos: Confirman Infiltración del Crimen en 8 Presidencias Municipales
Dijo que su gobierno está sólido y fuerte, "primero, porque está cerca del pueblo; segundo, porque estamos cumpliendo y tercero, porque la gente sabe que actuamos con rectitud y tenemos autoridad política", destacó.
En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy:
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
-
NASA Capta Nueva Foto de Marte: Rover Perseverance se Toma Selfie con Paisaje Marciano de Fondo.
-
Detienen a Supuesto Entrenador de Futbol que Abusaba de Menores; Así Enganchaba a Sus Víctimas.
- Estrategia de EUA contra Adicción a Drogas se Basa en “Poder Sanador de la Fe”: Así Es el Plan.
Con información de N+
Rar