¿Por Qué Pasó Derrame de Pemex en Río Pantepec? Sheinbaum Explica Motivo de Fuga de Hidrocarburo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la fuga de hidrocarburo en el Río Pantepec, en las inmediaciones de la región de Citlaltépetl, Veracruz, el cual fue detectado en días pasados, aproximadamente a 50 kilómetros del municipio Tuxpan, en la zona norte del estado.

Durante la conferencia mañanera de hoy, 23 de octubre de 2025, la presidenta Sheinbaum explicó que la fuga del hidrocarburo se registró el pasado viernes, por lo que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró las válvulas.

El último, el de Pantepec, fue el viernes que vino la fuga, a partir de ahí Pemex cierra las válvulas, pero hubo una salida importante de hidrocarburos

También indicó que tres empresas especializadas fueron contratadas para el saneamiento del río, y que personal de la Secretaría de Marina (Marina) y Pemex está verificando que se realicen todas las medidas en el río y en el manglar.

Se va a hacer todo el trabajo y se tomaron todas las mediadas.

Motivo de fuga de hidrocarburo en el Río Pantepec

La titular del Ejecutivo Federal indicó que el motivo o causa de la fuga de hidrocarburo en el Río Pantepec fue por un deslave que ocurrió luego de las lluvias torrenciales, sin embargo, habrá una investigación al respecto.

La causa, que de todas maneras tiene que haber una investigación, es que hubo un deslave que no ocurrió justamente el día de las lluvias más fuertes sino después y a partir de ahí vino la fuga.

Reiteró que se analizarán las causas de la fuga y aseguró que se están tomando todas las medidas para controlar la contaminación en el río.

Cabe recordar que la Marina informó que fueron colocadas barreras de contención en puntos estratégicos para la recuperación de hidrocarburo, su dispersión con sustancias químicas, y desvío del flujo del derrame, todo en seguimiento de la evolución de la contingencia.

Se especificó que se realizó alertamiento a la población, para evitar cualquier contacto con zonas contaminadas por dicho derrame localizado en Citlaltépetl, Veracruz, aproximadamente a 50 kilómetros del municipio Tuxpan.

