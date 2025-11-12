Sheinbaum se Reúne con Gobernador Ramírez Bedolla y Gabinete federal por Plan Michoacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el gabinete federal para dar seguimiento al Plan Michoacán, implementado por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

El encuentro fue reportado por la mandataria en su cuenta oficial de X, donde dijo que la finalidad es reforzar la seguridad en el estado, tras el crimen ocurrido el pasado 1 de noviembre, durante un festival por el Día de Muertos en pleno Centro Histórico del municipio conocido como "la capital mundial del aguacate".

"En Palacio Nacional dimos seguimiento al Plan Michoacán por la paz y la justicia. Fortalecemos la seguridad y el bienestar en la entidad", tuiteó Sheinbaum.

En Palacio Nacional dimos seguimiento al Plan Michoacán por la paz y la justicia. Fortalecemos la seguridad y el bienestar en la entidad. pic.twitter.com/f3m9OLVPEr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 13, 2025

La reunión en la Ciudad de México se da un día antes de la visita que realizarán a Michoacán Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad federal, así como Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional, por el mismo plan.

Trabajamos de manera permanente, dice Ramírez Bedolla

Tras la publicación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, recordó los ejes de acción del plan para la entidad y afirmó que se trabaja permanentemente con autoridades federales.

El mandatario estatal dijo que se trata de unir fuerzas por la paz y la justicia y recordó que se invertirán 57 mil millones de pesos para fortalecer la seguridad, pero también el desarrollo económico.

"¡En Michoacán, unimos fuerzas con el Gobierno de México para hacer realidad el #PlanMichoacán por la Paz y la Justicia! Con 12 ejes y más de 100 acciones, invertiremos 57 mil millones de pesos en seguridad, desarrollo económico, cultura e infraestructura.

"Junto con la presidenta @Claudiashein trabajamos de manera permanente para materializar estas acciones de atención integral en beneficio de Michoacán", posteó en X.

¡En Michoacán, unimos fuerzas con el Gobierno de México para hacer realidad el #PlanMichoacán por la Paz y la Justicia! Con 12 ejes y más de 100 acciones, invertiremos 57 mil millones de pesos en seguridad, desarrollo económico, cultura e infraestructura. Junto con la presidenta… pic.twitter.com/hWimyC3k27 — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) November 13, 2025

¿Qué es el Plan Michoacán?

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue anunciado el pasado 9 de noviembre en Palacio Nacional, como respuesta de pacificación en el estado, una semana después del asesinato del acalde uruapense, Carlos Manzo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó la inversión en la entidad, acompañada de diversos funcionarios que detallaron los ejes en los diferentes rubros de gobierno, como seguridad, economía, educación, energía, comunicaciones, agricultura, bienestar, turismo, cultura, entre otros.

Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, expuso, por ejemplo, las acciones para combatir la extorsión, el combate al tráfico de drogas y evitar el enfrentamiento entre grupos de crimen organizado.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, indicó que 1781 elementos participarán de parte de la dependencia.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que se triplicará el esfuerzo con los polos de desarrollo: Bajío, región de Uruapan y Puerto Lázaro Cárdenas.

ASJ