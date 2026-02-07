¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 6 de Febrero 2026? Resultados Sorteo 2871

Se realizó el tradicional juego de los viernes de la Lotería Nacional este 6 de febrero 2026 celebrando el café de México, por lo que en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 17 millones de pesos y cómo consultar los resultados del Sorteo Superior 2871 en PDF.​

Durante los últimos días hubo varios juegos que dejaron a varios ganadores en la Lotería Nacional mexicana, por eso en una nota te mostramos la lista de premios del Sorteo Mayor y los resultados del Sorteo Zodiaco.

Video: Resultado Premio Sorteo Mayor 4000 Lotería Nacional de Hoy 3 de Febrero del 2026

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 6 de febrero 2026?

En los resultados Sorteo Superior 2871 de la Lotería Nacional, jugado el 6 de febrero 2026, el número ganador del premio mayor fue el 33524.

Hay que tomar en cuenta que para llevarse los 17 millones de pesos era necesario comprar dos series (cada serie con valor de 8 millones 500 mil pesos), las cuales distribuyeron en los siguientes lugares:

La serie 1 fue puesta a su venta en León, Guanajuato.

fue puesta a su venta en León, Guanajuato. La serie 2 fue puesta a su venta en Técpan de Galeana, Guerrero.

Mientras que el segundo premio, de un millón 440 mil pesos, fue para el número 30737. La serie 1 fue puesta a su venta en Hermosillo, Sonora, y la serie 2 fue puesta en subgerencia de expendedores.

Nota relacionada: ¿Trump Asistirá al Super Bowl 2026 Donde Cantará Bad Bunny? La Polémica que Envuelve al Juego

¿Cómo ver en PDF la lista de resultados del Sorteo Superior 2871 del 6 de febrero 2026?

La lista completa de premios se puede checar en línea en la página oficial de la Lotería Nacional de México. En el siguiente enlace puedes ver los resultados del sorteo en PDF y todos los números ganadores.

Ahora que si lo que quieres es buscar si tu boleto resultó ganador en el Sorteo Superior 2871 de la Lotería Nacional, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto.

En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior".

Selecciona la fecha del sorteo en que participaste.

Ingresa tu número de billete.

Da clic en "buscar".

Video; Resultado Premio Mayor Sorteo Superior 2871 de la Lotería Nacional de Hoy 6 de Febrero 2026

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El siguiente juego de la Lotería Nacional mexicana es el Sorteo Zodiaco 1734, mismo que se realiza el próximo domingo 8 de febrero 2026 y el premio mayo entrega un total de 7 millones de pesos.

Para el premio mayor y todas las personas que su número salió ganador en la lista de premios del Sorteo Superior 2871 de la Lotería Nacional, tienen hasta 60 días naturales para reclamar el cobro del dinero y reintegros de billetes.

Historias recomendadas:

​¿Cuántos Pagos de Beca Rita Cetina y Benito Juárez Caerán en Febrero 2026? Montos a Depositar

Registro Beca PILARES Bienestar 2026: ¿Cómo Aplicar al Apoyo de 10 Mil Pesos? Link y Requisitos