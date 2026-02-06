Sorteo Lotería Nacional En Vivo Hoy 6 de Febrero: Lista de Resultados y Ganador del Premio Mayor

Llega el fin de semana y si decidiste participar en la rifa para tratar de ganar 17 millones de pesos, acá te damos los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 6 de febrero 2026, para que cheques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2871 de este viernes.

Si quieres ver todas las lotería de hoy y de la semana, en una nota ya te dejamos los resultados del Sorteo Mayor 4000 y la lista de números ganadores de la Lotería Nacional del 1 de febrero 2026, con el lugar en donde cayó el número ganador del premio mayor de los 7 millones de pesos.

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

Si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 6 de enero (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número , que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 6 de febrero 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2871 de este día:

El número obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

pesos. El número obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2871 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 6 de febrero 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

