¿Ya Eres Millonario? Aquí Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional del 3 de Febrero 2026

¿Hay nuevos millonarios? Se realizó el Sorteo Mayor 4000 para celebrar el 35 aniversario de la Fundación Alfredo Harp Helú y en caso de que hayas comprado un boleto, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de Lotería Nacional del 3 de febrero 2026 y cómo buscar tu boleto en la lista de números premiados.

El Salón de Sorteos en CDMX vivió una nueva rifa, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal con la lista de ganadores. También puedes consultar los del Sorteo Zodiaco 1733 y los lugares donde salieron los ganadores de 7 millones de pesos.

La Lotería Nacional Mexicana homenajeó a Don Alfredo Harp Helú por más de 35 años de filantropía proactiva en México, enfocada en educación, cultura, salud, deporte, medio ambiente y asistencia social a través de tres fundaciones.

Premios del Sorteo Mayor 4000 de Lotería Nacional

El premio mayor de la Lotería Nacional del 3 de febrero de 2026 fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, las personas se pueden llevar hasta 350 mil pesos. Estos son los demás premios que se pueden ganar:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Dónde cayó premio mayor de Lotería Nacional 3 de febrero?

El Sorteo Mayor 4000 tuvo como gran ganador al boleto con el número 22470, el cual se llevó el premio mayor de 21 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron estos billetes:

La Serie 1 se vendió en la Agencia Expendedora en Tampico, Tamaulipas.

La Serie 2 fue entregada para su venta al Expendio Local No. 108, establecido en Calle Xochicalco No. 208, Local "C", Col. Narvarte en CDMX .

. La Serie 3 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 3 de febrero fue para el 'cachito' con el número 56621, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series, las cuales se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

La Series 1 y 2 se vendieron a la Agencia Expendedora en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas .

. La Serie 3 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4000 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 56632, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

La Serie 1 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

La Serie 2 se vendió en la Agencia Expendedora en Veracruz, Veracruz .

. La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

¿Cómo buscar mi boleto de Sorteo Mayor 4000 de Lotería Nacional?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio del Sorteo Mayor 4000 de la Lotería Nacional 3 de febrero de 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 3 de febrero 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

De igual forma, puedes consultar la mascarilla del Sorteo Mayor 4000 en PDF con la lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores la puedes checar en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4000.pdf

En este documento que comparte la Lotería Nacional, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada.

