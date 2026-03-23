Premio Mayor: ¿Dónde Cayó la Lotería Nacional 22 de Marzo 2026? Lista del Sorteo Zodiaco 1739

Se realizó el Sorteo Zodiaco 1739 de la Lotería Nacional del 22 de marzo de 2026, en homenaje al 80 aniversario de la Expropiación Petrolera decretada en 1938 por Lázaro Cárdenas del Río y acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor y cómo consultar la lista de ganadores.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron sorteados, o si lo prefieres también puedes consultar los del Sorteo Superior 2877, realizado el pasado viernes 20 de marzo.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Zodiaco 1739?

El premio mayor de la Lotería Nacional del 22 de marzo 2026 fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos. Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

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Video. ¿Qué Signo y Número Ganó el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco 1739 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos Dos terceros lugares: 176 mil pesos 2 ganadores de 88 mil pesos 2 ganadores de 61,600 pesos 2 ganadores de 52,800 pesos 3 ganadores de 44 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 22 de marzo?

El número ganador del Sorteo Zodiaco 1739 de la Lotería Nacional fue Tauro 6578, el cual se llevó el premio mayor de 7 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Mérida, Yucatán.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Capricornio 1561 y Escorpión 9125. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional cayeron en los siguientes lugares:

Capricornio 1561 . La serie de este billete se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo Léon.

. La serie de este billete se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo Léon. Escorpión 9125. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo Léon.

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Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1739 fueron para Cáncer 0946 y Géminis 7925, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Cáncer 0946 . La serie se puso a la venta a través de medios electrónicos.

. La serie se puso a la venta a través de medios electrónicos. Géminis 7925. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

¿Cómo checar la lista de premios del Sorteo Zodiaco 1739 en PDF?

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1739 PDF en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1739.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio o si te darán reintegro de la Lotería Nacional 22 de marzo 2026, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 22 de marzo de 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar o se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

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