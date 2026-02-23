Las Universidades que Regresan a Clases Presenciales el 24 de Febrero 2026: Lista de Escuelas

México busca volver a la normalidad tras la jornada de violencia que vivió el pasado 22 de febrero de 2026 derivado del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alías 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En respuesta a los bloqueos carreteros, escuelas de todos los estados determinaron suspender actividades presenciales, sin embargo hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a retomar las clases con normalidad.

Fue a través de redes sociales, que facultades y universidades de entidades como Jalisco, Michoacán, Colima, Estado de México, entre otras, decidieron tomar clases virtuales, mientras que otros planteles anunciaron que no se harían evaluaciones, ni se tomaría asistencia este lunes 23 de febrero.

Este lunes, Claudia Sheinbaum se refirió a esta acción durante su conferencia matutina de este lunes y confió en que a partir del martes 24 de febrero, que por cierto es Día de la Bandera, las clases se retomen de forma presencial y con normalidad.

Si bien, en una nota ya resolvimos si habrá clases para estudiantes de Educación Básica para este 24 de febrero, ahora vale la pena explorar qué dicen las universidades y facultades tras el llamado de la presidenta de México.

La Universidad de Guadalajara Retomará Actividades de Forma Paulatina tras Operativo contra ‘El Mencho’

¿Qué facultades y universidades retoman clases el 24 de Febrero 2026?

Ha sido a través de redes sociales, donde las universidades y facultades han mantenido comunicación con sus estudiantes, para darles a conocer el estado de las clases para este martes.

Así que a continuación se enlistan las universidades que han emitido comunicados para sus alumnos tras la jornada de violencia del pasado domingo 22 de febrero de 2026.

Universidad de Guadalajara - Retomará sus actividades de forma paulatina y gradual. Sin embargo aquellas que puedan desarrollarse en modalidad virtual, deberán continuar en línea, evitando traslados innecesarios y privilegiando la seguridad. Quedan suspendidas las actividades operativas presenciales del martes 24 de febrero, tales como mantenimiento, jardinería, etc.

Retomará sus actividades de forma paulatina y gradual. Sin embargo aquellas que puedan desarrollarse en modalidad virtual, deberán continuar en línea, evitando traslados innecesarios y privilegiando la seguridad. Quedan suspendidas las actividades operativas presenciales del martes 24 de febrero, tales como mantenimiento, jardinería, etc. IBERO Puebla - Retomará actividades académicas con normalidad en la Universidad, así como en las dos preparatorias.

- Retomará actividades académicas con normalidad en la Universidad, así como en las dos preparatorias. Universidad Autónoma del Estado de México - Retoma actividades de forma regular en todos los espacios académicos y dependencias de la Universidad Autónoma del Estado de México.

- Retoma actividades de forma regular en todos los espacios académicos y dependencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. BUAP Puebla - La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hizo un llamado a reanudar las actividades presenciales en todas las unidades académicas y dependencias administrativas en la capital de Puebla, así como los complejos regionales.

- La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hizo un llamado a reanudar las actividades presenciales en todas las unidades académicas y dependencias administrativas en la capital de Puebla, así como los complejos regionales. La Salle Bajío - La Universidad La Salle con sede en León, Guanajuato, retoma actividades académicas, formativas y administrativas de forma presencial para el 24 de febrero en todos los campus y unidades de extensión.

- La Universidad La Salle con sede en León, Guanajuato, retoma actividades académicas, formativas y administrativas de forma presencial para el 24 de febrero en todos los campus y unidades de extensión. UDLAP Puebla - Retoma actividades académicas y administrativas en formato y horario habituales para el 24 de febrero.

- Retoma actividades académicas y administrativas en formato y horario habituales para el 24 de febrero. Universidad de Colima - La UDEC dio a conocer que reanudará sus actividades académicas y laborales presenciales este martes en todos los planteles y dependencias de la institución.

- La UDEC dio a conocer que reanudará sus actividades académicas y laborales presenciales este martes en todos los planteles y dependencias de la institución. Universidad de Querétaro (UAQ) - Actividades académicas se desarrollarán de forma virtual.

¿El 24 de febrero 2026 es un día feriado para estudiantes?

Pese a que el 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera en México, no se trata de una fecha inhábil dado que no es considerado como día feriado ni por la Ley Federal del Trabajo (LFT) ni por el Calendario Educativo de instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP), Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM), entre otras.

Video: La Caída de ‘El Mencho’: Explican Cronología del Operativo contra el Líder del CJNG

Historias Recomendadas