¿Qué Pasa si no Descargas Lockdown Browser para el Examen de Admisión de la UNAM 2026?

Del 23 de mayo al 10 de junio, la Universidad Nacional Autónoma de México aplicará la prueba de admisión a los aspirantes a licenciatura. Si éste es tu caso, te recordamos que hay un requisito obligatorio para resolver el examen UNAM 2026: el navegador Lockdown Browser, pero ¿qué pasa si no lo descargaste?

Si has seguido paso a paso la cronología de la Convocatoria UNAM 2026, sabrás que este año la Máxima Casa de Estudios aplica el examen de admisión en línea, por lo que pide a los aspirantes descargar un navegador específico y desinstalar los programas de grabación en tiempo real.

La Universidad también puso a su disposición una Guía para el Examen que se puede descargar en el Sitio del Estudiante. Así que si aún estás alistando los detalles para presentar esta prueba en línea, en una nota previa ya te dimos a conocer que sí y que no puedes hacer durante la resolución del cuestionario.

Pero, que no te agarren las prisas, aquí te decimos cuánto tiempo tienes para resolver el examen y de cuántas preguntas consta la prueba en línea.

Video: Convocatoria UNAM 2026: ¿Cuáles son las Fechas Clave para Ingresar a una Licenciatura?

¿Qué pasa si no descargas Lockdown Browser para Examen UNAM 2026?

Sólo por aclarar, la UNAM ha dado a conocer que Lockdown Browser es un navegador mediante el cual el aspirante accederá a la plataforma donde realizará el examen de selección.

La descarga del Navegador Seguro estará disponible a través del "Sitio", con el usuario y contraseña que se llegará al correo que registraste para el Concurso de Ingreso.

Pero, ojo porque este navegador sólo funciona en equipos de cómputo (PC o laptop con cámara y micrófono). La UNAM enfatizó que no se podrá aplicar el examen en smartphones, tabletas o dispositivos similares.

Dado que se trata de un requisito obligatorio para presentar el examen de la UNAM 2026, aquellas personas que no cumplan con la descarga no podrán realizar el examen.

Si el aspirante decide descargar el navegador minutos antes del examen o a la hora de aplicación, no se repondrá el tiempo de aplicación. Lo que afectará en el tiempo de resolución del cuestionario.

Así verificas funcionamiento del navegador Lockdown Browser

Tras la descarga del navegador seguro, debes realizar pruebas con tu cámara web y micrófono en el apartado de "Lista de Chequeo" que se hallará disponible en el Lockdown Browser.

Para tu seguridad, puedes realizar las pruebas en el equipo de cómputo las veces que sean necesarias.

¿Qué hacer si falla Lockdown Browser durante el examen en línea?

La UNAM compartió que durante el horario de aplicación del examen, contarás con una mesa de soporte técnico que podrás contactar en caso de cualquier anomalía a través de los siguientes canales:

Chat en la plataforma

WhatsApp (no recibe llamadas, sólo mensajes escritos)

Correo Electrónico (soporte.unam@territorium.com)

Genera un reporte a través de la plataforma: https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx/login

Video: Ingreso a Licenciatura UNAM 2026: Todo lo que Debes Saber de la Convocatoria para Examen

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