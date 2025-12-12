¿Qué se Regala Mañana 13 de Diciembre en México y A Quién se le Da? Esto se Celebra en el País

Durante las últimas horas surgió la duda de qué se regala el 13 de diciembre 2025 en México, pues al parecer muchas personas darán obsequios, por tal motivo acá te contamos qué se celebra en esta fecha, si realmente se da algo y quiénes deben recibirlo, pues muchos creen que tiene algo que ver con los tulipanes.

En varias fechas del calendario se volvió común regalar flores amarillas o moradas, por eso en una nota ya te contamos por qué se dan ramos florales de estos colores el 21 de marzo, el 21 de septiembre y el 9 de noviembre en México y otras partes del mundo.

¿Qué se regala el 13 de diciembre en México?

El 13 de diciembre es el día en que se regalan tulipanes en México, países de Latinoamérica y otras partes del mundo. Lo ideal es que se den entre parajes y enamorados.

Algo que se predica en esta fecha es que se pueden regalar tulipanes reales o "eternos", los cuales pueden estar hechos de papel a base de listón para que tengan una larga duración y no se sequen o marchiten.

¿Por qué se regalan tulipanes el 13 de diciembre?

Realmente no hay un motivo oficial por el que se den este tipo de flores el 13 de diciembre. Formalmente no hay un día del tulipán establecido, pero en redes sociales se vuelve tendencia dar este obsequio, para hacer viral la fecha y así conseguir miles de reproducciones.

Aunque no es oficial, el día de los tulipanes se celebra el tercer sábado de enero de cada año. El festejo nació en Países Bajos, de donde es originaria esta flor, pero es posible que en México y otros países también se celebre dicha efeméride.

¿Qué se celebra el 13 de diciembre en México?

El regalar tulipanes no es una efeméride oficial en nuestro país, por eso a continuación te mostramos todo lo que se festeja el 13 de diciembre:

En 1810 se firma el primer Tratado con Estados Unidos.

En 1988 se creó la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), como órgano administrativo desconcentrado de la SEP.

En la iglesia se celebra el Día de Santa Lucía, en honor a la mártir cristiana Santa Lucía de Siracusa, conocida como patrona de la vista y la luz.

Ahora que ya la gente ya sabe por qué se regalan tulipanes el 13 de diciembre 2025 en México, ya no será extraño ver a varias parejas con un ramo de este tipo de flores por las calles.

