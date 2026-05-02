¿Qué Servidores Faltan por Pedir Licencia o Separarse del Cargo Tras Acusaciones en EUA?

La noche de este viernes 1 de mayo, hubo movimientos de alto nivel en Sinaloa, luego de que el 29 de abril las autoridades estadounidenses acusaran formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios más de delitos de drogas, armas y asociación delictuosa.

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En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que los señalados son funcionarios de alto nivel, que actualmente están en funciones o estuvieron previamente, del gobierno y las fuerzas del orden y administrativas.

De esos 10 personajes, cuatro están en funciones y seis estuvieron vinculados a gobiernos pasados, pero por su peso e interés, fueron acusados por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que además solicitó su extradición a Estados Unidos.

¿Quiénes pidieron licencia a sus cargos?

Este viernes, el primero en solicitar su licencia temporal fue Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, cuya petición será analizada y, en su caso, aprobada por el Congreso estatal, que sesionará de forma extraordinaria este sábado, a las 8:00 horas.

En su mensaje a medios, Rocha Moya afirmó: "Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente".

Video: Rubén Rocha Moya Pide Licencia Temporal como Gobernador de Sinaloa Tras Acusación en NY

Poco después, el Cabildo de Culiacán entró en sesión y en ella Juan de Dios Gámez Mendívil pidió licencia al cargo. De inmediato, Ana Miriam Ramos Villarreal tomó protesta como alcaldesa interina.

Su solicitud, que fue leída ante los regidores, Gámez Mendívil sostuvo: "Siempre he mantenido una conducta pública y privada apegada a la legalidad, guiado por valores como la responsabilidad y el compromiso de trabajar por la gente".

Video: Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán, Pide Licencia al Cargo

¿Quiénes faltan de separarse del cargo?

De acuerdo con la lista de personajes acusados por Estados Unidos, faltarían dos personajes en separarse de sus funciones actuales:

El senador Enrique Inzunza Cázarez , y quien fuera secretario general de Sinaloa. Tiene 53 años y es señalado de cargos por conspiración para importar estupefacientes, posesión de armas y conspiración para poseerlas.

, y quien fuera secretario general de Sinaloa. Tiene 53 años y es señalado de cargos por conspiración para importar estupefacientes, posesión de armas y conspiración para poseerlas. El vicefiscal del Estado de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, es acusado de conspirar para traficar droga, posesión de ametralladoras y otros dispositivos, así como conspiración para poseerlas.

Respecto a los otros 6 acusados, se trata de exfuncionarios del gobierno sinaloense:

Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés , exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.

, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa. Alberto Jorge Contreras Núñez , el Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.

, el Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez , exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. José Antonio Dionisio Hipólito , Tornado, exsubdirector de la Policía estatal de Sinaloa.

, Tornado, exsubdirector de la Policía estatal de Sinaloa. Juan Valenzuela Millán, Juanito, excomandante de la Policía municipal de Culiacán.

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Con información de N+

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