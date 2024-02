El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que tiene previsto enviar mañana su iniciativa de Reforma Electoral, el llamado “Plan B” a la reforma constitucional en materia electoral.

Durante su conferencia mañanera de hoy, López Obrador enfatizó que Morena no cuenta con los votos necesarios para lograr una reforma constitucional, pero sí con la mayoría de votos para aprobar cambios en las leyes secundarias en materia electoral.

“No debe sorprendernos, es normal, no van a votar los del PRI y del PAN por la reforma constitucional, porque como ellos y muchos más sostienen ‘el INE no se toca’; van a detener la reforma, no tienen mayoría pero sí tienen los votos que se requiere para impedir una reforma constitucional […] Pero sí tenemos mayoría para la ley electoral”, declaró.

Previamente, el Presidente informó que la iniciativa de reforma a la ley electoral tendría modificaciones.

¿Cuál es el Plan B de AMLO?

El pasado 15 de noviembre, López Obrador precisó que con su “Plan B” para la Reforma Electoral buscará reducir el presupuesto del INE sin violar la Constitución y evitar la compra del voto, lo cual puede incorporarse en una ley secundaria, y aclaró que ya está establecido en la Constitución que es delito grave el fraude electoral.

“Como es tan importante que haya democracia, es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes de los votos del Congreso para su aprobación”, comentó el mandatario en noviembre pasado.

López Obrador insistió en que “lo ideal sería la reforma constitucional pero como son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un Plan B”.

¿En qué consiste la Reforma Electoral?

Con información de N+

MGM