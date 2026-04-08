Secretaría de Turismo Da a Conocer Oferta de Proyectos Turísticos en Islas Marías

La Secretaría de Turismo del gobierno federal dio a conocer la oferta y visión de los Proyectos Turísticos de Turística Integral Islas Marías.

Se trata de varias opciones para los viajeros que contemplan recorridos con una visita a un mirador, a una playa, al museo de Sitio, al Faro y al Cristo Rey, una visita a la laguna y a lo que fue la prisión de máxima seguridad.

Al respecto Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, indicó:

“El turismo son experiencias, México tiene una isla, un archipiélago, y así empezó Galápagos, tiene una biodiversidad impresionante, se ha convertido en un tema de alto turismo, avionetas privadas y ves familias completas bajando a quedarse en Islas Marías, 20 mil turistas ya se quedaron en estos 3 años y en Semana Santa tuvieron 200 personas hospedadas”

Islas Marías

Islas Marías fue un centro penitenciario durante 114 años. Actualmente cuenta con vestigios que reflejan desde la historia de los antiguos colonos hasta la cárcel de máxima seguridad.

En el año 2000, fue declarada reserva de la biosfera y, en el 2010, obtuvo el reconocimiento como patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco. En 2023, el Puerto Balleto recibió el nombramiento de pueblo mágico por parte de la Secretaría de Turismo.

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Con información de Susana López

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