Víctimas del Tren Interoceánico Optaron por Reparación del Daño para Concluir Conflicto: FGR

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), ofrece este miércoles 8 de abril un mensaje a medios para actualizar sobre los avances de la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico, incidente ocurrido el 28 de diciembre del año pasado.

Godoy informó que las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdos reparatorios. Dijo que hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal.

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Asimismo, la fiscal informó que, en el caso del Tren Interoceánico, la empresa decidió otorgar el perdón y quedó descartada la investigación del delito de ataques a las vías.

El accidente ferroviario ocurrido en Oaxaca dejó un saldo de 14 personas muertas y cientos de heridos. Por este caso, hasta la fecha han sido detenidas dos personas: Felipe de Jesús ‘N’, el conductor del tren, y Ricardo ‘N’, el supervisor.

La investigación por el accidente se basa en la información obtenida por las autoridades gracias a la caja negra del tren accidentado, en la que se reflejó que "iba a una velocidad mayor de la que debería ir".

Las conclusiones del caso

En un video que difundió la Fiscalía se informó que, luego del análisis integral de toda la información obtenida, se llegó a las siguientes conclusiones:

Los componentes de la superestructura no presentaban afectaciones o daños previos al siniestro que pudieran provocarlo. Los componentes de la subestructura cumplen con las normas oficiales mexicanas aplicables. La locomotora, los vagones o carros y sus componentes estaban en condiciones normales de uso, y tanto estos elementos como su mantenimiento cumplen con la normatividad aplicable. El maquinista, el conductor y el jefe de despacho conocían sus deberes, contenidos en el reglamento interno de transporte ferroviario.

En suma, subrayó la FGR, la correlación de los fallecimientos y las lesiones se derivó del exceso de velocidad negligente, atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo.

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