García Harfuch Destaca Reducción del 37% en Homicidios en México

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio hoy, 9 de diciembre de 2025, el nuevo informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, en lo que va de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; además, el funcionario destacó la reducción de homicidios del 37%, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025.

Disminución de homicidios en México

En la conferencia mañanera de este martes, García Harfuch señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad, en conjunto con la política cero impunidad de la presidenta Sheinbaum Pardo y las operaciones con Gobiernos estatales, tiene “un efecto directo en disminución de la incidencia delictiva”, que “se refleja en la reducción de homicidios dolosos del 37%, en promedio diario, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025", es decir, 32 casos diarios menos, en México.

La presidenta Sheinbaum explicó que en septiembre de 2024 se registraron 86.9 homicidios diarios, en promedio, y ahora, “estamos en un promedio de 54.7 homicidios dolosos diarios, una reducción del 37%”.

Es el noviembre más bajo (en homicidios dolosos) desde 2015.

Bajan homicidios; aumenta la extorsión

En contraste, la mandataria admitió que así como los homicidios han disminuido, hay otros delitos que han aumentado, como el caso de la extorsión.

Por el delito de extorsión, la presidenta señaló que se implementó una estrategia especial para combatirlo y agregó que “ya pasó una ley, que permite que se persiga de oficio”.

Sheinbaum apuntó que este jueves, 11 de diciembre de 2025, va a encabezar una reunión con todos los gobernadores del país, “para que esta ley pase también en todos los estados de la República y de manera coordinada, disminuir este delito, que afecta mucho a las personas”.

Estrategia Nacional contra la Extorsión

El secretario García Harfuch también enlistó los resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 30 de noviembre de 2025, y son los siguientes:

Aumentan denuncias al número 089, con un total de 102,857 llamadas.

El 75% del total de las llamadas al 089, fueron casos de extorsiones no consumadas.

14%, fueron intento de extorsión.

Y el 11%, se trataron de casos de extorsión consumados, con pagos realizados y datos para iniciar una investigación.

Van 3,684 carpetas de investigación en las Fiscalías.

615 personas detenidas.

Informe de Incidencia Delictiva

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó las nuevas cifras del Informe de Incidencia Delictiva, con los siguientes datos:

Homicidios dolosos bajaron 37% en promedio diario, de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, “una presencia sostenida a la baja”.

En promedio, se registraron 54.7 casos diarios, en noviembre de 2025, es decir, 32 menos que en septiembre de 2024.

Noviembre de 2025 es el mes de noviembre más bajo en homicidios, en los últimos 10 años.

De 2018 a 2025, los homicidios han bajado 35%.

El 2025 se perfila como el año con menos homicidios desde 2018.

Los estados donde se concentra el 49% de los homicidios registrados, en noviembre de 2025, son los siguientes:

Guanajuato Chihuahua Baja California Sinaloa Morelos Estado de México Sonora

Resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad

García Harfuch también enlistó los siguientes resultados con corte a noviembre de 2025, como parte del la Estrategia Nacional de Seguridad, que se puso en marcha desde el 1 de octubre de 2024:

38,773 personas detenidas.

311.7 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo.

20,169 armas de fuego decomisadas.

1,760 laboratorios y áreas de concentración desmantelados.

El golpe a la delincuencia organizada “representa una afectación económica de miles de millones de pesos (…) Este esfuerzo no solo reduce de manera significativa su capacidad logística y financiera, sino que impide que millones de dosis lleguen a las calles protegiendo la salud de miles de jóvenes de todo el país”, afirmó García Harfuch.

Acciones en Michoacán

El secretario García Harfuch mencionó que fortalecer la seguridad en Michoacán es una prioridad para el Gobierno de México, por lo que se han intensificado las acciones conjuntas con mayor presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN), de la SSPC y el despliegue de equipos especializados en investigación e inteligencia, como parte del Plan Michoacan por la Paz y la Justicia.

Del 1 de octubre de 2024, al 30 de noviembre de 2025, la estrategia de seguridad en Michoacán ha arrojado los siguientes resultados:

972 personas detenidas.

945 armas de fuego y 133 mil cartuchos decomisados.

23 toneladas de droga aseguradas

17 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas desmantelados.

1 tractocamión asegurado, en Uruapan, con 5 toneladas de precursores químicos y 19,600 litros de precursores químicos

