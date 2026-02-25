Realizan Audiencia Contra 2 Presuntos Escoltas del "Mencho"; Dicen que Fueron Confundidos.

Andrés "N" y Genaro "N", presuntos escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fueron acusados de cargos penales por la Fiscalía General de la República (FGR) en una audiencia que se lleva a cabo desde la noche del martes y que se ha extendido a las primeras horas de este miércoles 25 de febrero.

Los presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) comparecen a distancia para conocer la imputación formulada desde los juzgados de Almoloya, Estado de México, por el Ministerio Público federal.

Ambos permanecen en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en Paseo de la Reforma Número 75, en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, a donde fueron trasladados el pasado domingo con el cadáver del "Mencho", luego de un operativo en que el capo fue abatido en Tapalpa, Jalisco.

La audiencia comenzó con el acceso a medios de comunicación, pero la FGR pidió que fuera de manera privada debido a que se trata de acusaciones relacionadas con delincuencia organizada. La defensa de los acusados apoyó la petición y la jueza ordenó a los periodistas que abandonaran la sala.

Video: FGR Presenta Denuncia contra Andrés "N" y Genaro "N", Círculo Cercano de "El Mencho".

Acusan que fueron confundidos

Previo al retiro de la prensa, N+ pudo escuchar las declaraciones de Genaro "N", quien dijo que él y Andrés "N" fueron confundidos por los elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en un intento de señalar ante la autoridad judicial que no forman parte del primer círculo de seguridad del líder del CJNG.

De acuerdo con el relato de este sujeto, no llevaba armas de fuego cuando fue detenido. Dijo que después de varias horas lo subieron a un helicóptero y lo trasladaron a la capital. Presuntamente, estuvieron boca abajo durante todo el trayecto.

Genaro "N" pidió que se le llevaran a cabo pruebas de radizonato de sodio para aclarar que no disparó ningún arma. Fue entonces que la FGR intervino para pedir privacidad de la audiencia.

Al momento, no se ha informado la determinación judicial para saber si son vinculados a proceso o si se les da un plazo antes de resolver eso. Tampoco se sabe si se ordena prisión preventiva oficiosa a los acusados y, en consecuencia, si pueden ser trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Con información de Mario Torres

