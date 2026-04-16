Senadores Aprueban Reforma para Proteger Trabajo de Artistas, Locutores y Actores de Doblaje

El Senado de la República aprobó una reforma que establece que el uso de la voz, la imagen o las interpretaciones deberá contar con autorización y pago, incluyendo su utilización mediante inteligencia artificial, lo que impacta a personas artistas intérpretes o ejecutantes como locutores, actores de doblaje y otras actividades vinculadas a la producción de contenidos.

La reforma modifica la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor, y dispone que cualquier uso de la voz, imagen o interpretación requerirá consentimiento previo, libre e informado, además de una remuneración, incluso cuando se trate de tecnologías digitales o sistemas de inteligencia artificial que reproduzcan o simulen estos elementos.

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Ricardo Sheffield, senador de Morena, dijo que la inteligencia artificial afectará la labor de muchas personas y por eso es necesaria su regulación.

“Y lo pongo en primera persona, porque la inteligencia artificial en donde más ha progresado es en sustituir locutores y locutoras, en sustituir actores y actrices de doblaje, y en sustituir cantantes, mujeres y hombres. Ustedes pueden comprar ahorita un programa de inteligencia artificial que combina la voz de tres artistas, tú los escoges”.

Contratos laborales

En materia laboral, la reforma establece que los contratos deberán detallar de forma específica las condiciones de uso de la voz, imagen o interpretación, así como la contraprestación correspondiente por su explotación en cualquier medio.

También se fijan límites a la duración de los contratos, a las cláusulas de exclusividad y a las formas de explotación, con el objetivo de regular la relación entre artistas y empleadores.

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En derechos de autor, la reforma amplía la protección para incluir la voz como parte de la identidad protegida, así como los personajes interpretados, y regula su uso en tecnologías emergentes, incluso después del fallecimiento del artista.

Se regula la clonación o simulación de voz e imagen mediante inteligencia artificial, estableciendo que sólo podrá realizarse con autorización expresa cuando permita identificar a una persona.

¿Qué pasa con la parodia y la sátira?

Sin embargo, incorpora excepciones para usos como parodia, sátira o fines informativos, siempre que no generen confusión ni afectación a la persona artista.

Senadores del PAN y del PRI, como Rolando Rodrigo Zapata, que votaron en abstención señalaron que la reforma presenta vacíos en la regulación de la inteligencia artificial y carece de mecanismos claros de control y compensación, lo que podría generar incertidumbre jurídica y afectar a productores y empresas del sector.

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“Regula el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito artístico, pero no aborda de manera integral los desafíos más amplios que plantea esta tecnología en materia de datos, entrenamiento de modelos, responsabilidades de desarrolladores y plataformas, ni establece un marco general de gobernanza”.

Por otro lado, se establecen mecanismos alternativos de solución de controversias como mediación, conciliación y arbitraje para atender conflictos derivados del uso de obras e interpretaciones.

Con 66 votos a favor, 0 en contra y 23 abstenciones, el dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum, para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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Con información de Juan Pablo Narcia

ICM