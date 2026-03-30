Mundial 2026: "Inauguración Va a Ser Histórica": Sheinbaum en Palacio Nacional con Infantino

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este lunes 30 de marzo 2026, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en donde aseguró que la inauguración del Mundial 2026 "va a ser histórica, excepcional".

En un video publicado en sus redes sociales, la presidenta indicó que hoy se reunió con un "invitado especial" para evaluar todo lo relacionado con el Mundial 2026, a 73 días exactamente de la inauguración.

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"Todo va a salir maravilloso", aseguró la Presidenta.

En tanto, Infantino, expresó su gusto por haberse reunido con la presidenta para afinar los detalles rumbo al Mundial 2026.

"Muy feliz de estar aquí con la presidenta Claudia Sheinbaum".

El presidente de la FIFA, señaló que están preparando el Mundial "que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito, porque somos todos mexicanos". En el video, la presidenta presumió las tarjetas oficiales de la FIFA que le regaló Infantino, las cuales mostraron: tarjeta amarilla, o tarjeta roja "si alguien se porta mal", dijo el presidente del organismo rector del futbol.

Finlamente la Presidenta, reiteró que todo saldrá bien en el Mundial, y pidió a todo el país echarle porras a la Selección Nacional.

"Así que todos con buena vibra".

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