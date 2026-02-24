Sheinbaum Anuncia Nuevo Programa 'Jóvenes Transformando México': ¿En Qué Consiste la Estrategia?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció hoy, 24 de febrero de 2026, la nueva estrategia del Gobierno federal denominada “Jóvenes Transformando México”, un programa para ampliar los derechos de la juventud.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional destacó que los jóvenes son parte sustantiva de la transformación, por lo cual es muy importante su atención.

¿En qué consiste ‘Jóvenes Transformando México’?

Abraham Carro, director del Instituto Mexicano de la Juventud, dio a conocer que “Jóvenes Transformando México” es una estrategia para fortalecer la educación, deporte, salud, así como trabajo para los jóvenes.

Presentamos ‘Jóvenes Transformando México’, una estrategia de atención integral para garantizar su derecho a la felicidad, a la paz y a una vida plena, a través de fortalecer la educación, el deporte, la cultura, la salud, el trabajo digno y que las mujeres vivan en un país libre de violencias.

Añadió que se trata de un esfuerzo colectivo y coordinado del Gobierno de México para atender a lo largo del año y en todos los rincones del país a millones de jóvenes, impulsar la agenda de derechos y “asegurar que los jóvenes sigan transformando México”.

Escuela

En el campo de la educación, se informó sobre la construcción de 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, lo cual derivará en 30 mil lugares adicionales:

Tendrá un plan de estudio flexible.

El modelo educativo combinará la certificación en plataformas digitales con tutorías presenciales.

Flexibilidad de horarios y trayectos académicos.

y trayectos académicos. Los estudiantes recibirán la beca universal Benito Juárez de Educación Media Superior.

Además, se anunció el programa “Te extrañamos en el salón”, que iniciará en tercero de secundaria y todo el bachillerato. La finalidad es que si alguien dejó la escuela, se construirán las condiciones para que regrese.

Deporte

En este rubro, Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (Conade), invitó a sumarse a un movimiento nacional de activación física y deporta. Y anunció cinco grandes eventos nacionales este 2026, que tendrán actividades previas para preparación de la ciudadanía:

Domingo 8 de marzo : “Mujeres imparables”, clase nacional de defensa nacional para mujer

: “Mujeres imparables”, clase nacional de defensa nacional para mujer Domingo 26 de abril : “Diamantes por la paz”, clase nacional de beisbol y softbol.

: “Diamantes por la paz”, clase nacional de beisbol y softbol. Domingo 16 de agosto : “Puños de transformación”, clase nacional de box.

: “Puños de transformación”, clase nacional de box. Domingo 27 de septiembre : “¡Ponte pila, bota y encesta!”, clase nacional de minibaloncesto por la paz.

: “¡Ponte pila, bota y encesta!”, clase nacional de minibaloncesto por la paz. Domingo 22 de noviembre: “México por la paz”, carrera nacional familiar.

Adicionalmente, se informó que se construirán y mejorarán canchas de futbol.

Centros “México Imparable”

Y también se anunciaron 100 centros comunitarios “México imparable” para la práctica de deportes como futbol, basquetbol, voleibol, boxeo y atletismo; así como actividades culturales como teatro, ajedrez, danza, coro y apoyo psicológico.

La construcción de los centros será de abril a julio, por lo que se prevé su entrega en agosto a las comunidades en toda la República Mexicana.

Cultura

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, dio a conocer por su parte un Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que consistirá en 200 festivales y conciertos gratuitos en los 32 estados, para llegar a 6.8 millones de jóvenes:

Festival Territorios de Paz , en Tijuana, Baja California: En marzo 2026, con regional mexicano

, en Tijuana, Baja California: En marzo 2026, con regional mexicano Festival de Jazz del CENART , en CDMX: En marzo 2026, dedicado a las mujeres

, en CDMX: En marzo 2026, dedicado a las mujeres Festival de Primavera, en Oaxaca: En marzo 2026, con banda tradicional

en Oaxaca: En marzo 2026, con banda tradicional Parcur en Ciudad de México: En marzo 2026, con hip hop

en Ciudad de México: En marzo 2026, con hip hop Feria de Puebla , en Puebla: En abril 2026, con electrónica.

, en Puebla: En abril 2026, con electrónica. Feria del Lago , en Aguascalientes: En abril 2026, con pop, rock y cumbia

, en Aguascalientes: En abril 2026, con pop, rock y cumbia Concierto por la paz , en Ecatepec, Edomex: En abril 2026, con ska y rock urbano

, en Ecatepec, Edomex: En abril 2026, con ska y rock urbano Festival de la Ceiba , en Tabasco: En mayo 2026, con folclore latinoamericano

, en Tabasco: En mayo 2026, con folclore latinoamericano Festival de la Frontera tamaulipeco , en Tamaulipas: En mayo 2026, con norteño.

, en Tamaulipas: En mayo 2026, con norteño. Festival de Mayo , en Morelos: En mayo 2026, con rock, hip hop, trap, ska y reggae

, en Morelos: En mayo 2026, con rock, hip hop, trap, ska y reggae Festival Corazón del Norte, en Durango: En junio 2026, de regional mexicano

Curiel además reveló que para inaugurar el circuito, Carín León dará un concierto gratuito en Tijuana, Baja California.

Trabajo

En el rubro de trabajo, el secretario Marath Bolaños recordó que México cuenta con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a través del cual se proporciona un apoyo mensual de 9 mil 582 a jóvenes que colaboran en tiendas, negocios, comercios o empresas, mientras trabajan.

Además, indicó que este año se llevarán a cabo ferias de empleo en el país, para acercar las vacantes a los jóvenes. Este año se tienen contempladas diversas ferias de empleo, entre ellas:

24 de febrero: En San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y Puebla, Puebla.

En San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y Puebla, Puebla. 25 de febrero: En El Salto, Jalisco, y Rioverde, San Luis Potosí.

En El Salto, Jalisco, y Rioverde, San Luis Potosí. 26 de febrero: En Mexicali, Baja California.

En Mexicali, Baja California. 27 de febrero: En La Paz, Baja California Sur; Cuautla, Morelos, y Cuitláhuac, Veracruz.

