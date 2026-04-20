Sheinbaum Detalla los Temas que Trató con Pedro Sánchez durante Gira en España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, brindó detalles de la reunión que tuvo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la gira que realizó este fin de semana por Barcelona.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 20 de abril de 2026, la mandataria mexicana señaló que entre los temas que abordaron estuvo el de seguir enviando a España exposiciones sobre los pueblos originarios y la Conquista.

Así como continuar con el vínculo cultural y educativo. Y en ese sentido, recordó que como parte de su gira, acudieron a la Supercomputadora de Barcelona, ante la colaboración de México para la construcción de una supercomputadora y una red de supercómputo; “ellos amablemente nos van a ayudar a diseñarlo y a ponerlo en marcha en nuestro país”.

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Reconocimiento a México

Sheinbaum, quien acudió a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, dijo que el objetivo principal de su visita fue reconocer a México; “un reconocimiento internacional de dónde venimos y a quién representamos”, expuso.

Reiteró el reconocimiento de la historia precolombina hasta la historia patria: desde la Independencia hasta la Cuarta Transformación.

“Para nosotros, ese reconocimiento de la grandeza de Mexico se llama humanismo mexicano”, hizo énfasis.

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Política exterior

De igual manera, habló sobre la política exterior de México y destacó que en la Constitución está la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos.

“Eso es lo avanzado que es México en su política exterior, entonces, lo que planteamos (en España) es lo que está en la Constitución Mexicana, es lo que venimos a decir, pero además de alguna manera está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas”, explicó.

Apoyo a Cuba

Sheinbaum comentó que también se habló sobre el caso de Cuba; por ejemplo, de la propuesta de solución pacífica de los conflictos.

Expuso que en la hora de la comida hubo una reunión con los presidentes de Brasil, Colombia y Uruguay, y todos acordaron seguir brindando ayuda humanitaria a Cuba.

Otros temas que abordó en su gira por España fueron las propuestas, como el planteamiento de que parte de lo que se destina al militarismo se destine para reforestar el mundo y a dar empleo a millones de ciudadanos a lo largo y ancho del planeta.

También, la propuesta de que la siguiente cumbre se haga en México y tenga como esencia la economía para el bienestar y la cooperación para el desarrollo. “Eso fue lo que planteamos y parte de esto fue recogido en la declaración final”.

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Con información de N+.

spb