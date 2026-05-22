Sheinbaum se Posiciona ante Acusaciones de EUA contra Raúl Castro: “¿Qué Sentido Tiene?”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó qué sentido tiene la imputación de Estados Unidos de América (EUA) contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por hechos ocurridos en 1996.

“Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años”, dijo la mandataria nacional hoy, 22 de mayo de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera.

En su encuentro con medios, señaló que históricamente ha habido una visión injerencista de Estados Unidos.

“Es una visión de que pueden influir en otros países; nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”, expuso la presidente y entonces refirió el caso de Cuba.

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¿De qué acusan a Raúl Castro?

El pasado 20 de mayo, el Departamento de Justicia presentó cargos en la Corte Federal del Distrito del Sur de Florida contra el expresidente Raúl Castro, de 94 años, a quien acusa de los siguientes delitos:

Asesinato

Conspiración para matar a estadounidenses

Destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

El Departamento de Justicia aseguró que Raúl Castro ordenó, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo en 1996 de las dos avionetas en las que iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal de Estados Unidos.

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Relación México-Estados Unidos

En su rueda de prensa de este viernes, Sheinbaum Pardo también habló sobre la relación de México y Estados Unidos.

Destacó la colaboración en algunas áreas y dio cuenta de la posición del Gobierno mexicano, tomando en cuenta de casi 40 millones de connacionales viven en territorio estadounidense.

“¿Qué tenemos que hacer nosotros como país, como Gobierno? Colaborar con ellos en donde podamos colaborar, porque no queremos pelea con ellos y hasta ahora en muchas áreas han sido respetuosos”.

“Nuestra posición es tener una buena relación y siempre la vamos a buscar, pero no se nos puede olvidar que hay otra intención también en lo que hacen y es histórico, no es de ahora, con muchos gobiernos”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

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Con información de N+.

spb