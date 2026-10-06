Pronóstico del Clima para Nuevo León: Se Registrarán Altas Temperaturas

Las temperaturas de la zona metropolitana de Monterrey marcaron de 20 °C a 24 °C; incluso en algunos sectores de San Pedro y Valle Alto llegaron a registrar 19 °C.

Cesaron las lluvias y rápidamente las temperaturas tendrán un incremento durante la jornada, esperando alcanzar 29 °C por la tarde. Las probabilidades de lluvia para hoy son muy bajas; mañana se espera cerca de un 20% y podrían regresar para el jueves.

Los restos del Frente Frío número 1 se mantienen al norte del Golfo de México y han dejado de afectar a Nuevo León, permitiendo el incremento de las temperaturas y el cese de las lluvias. Se trata de una pausa muy necesaria después de varios días de precipitaciones intensas.

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Finalmente, la contabilización de las lluvias dejó acumulados cercanos a los 280 milímetros, una cantidad extraordinaria.

Frente a la costa del Pacífico, frente a Oaxaca y Guerrero, una zona de inestabilidad tiene un 90% de potencial ciclónico. En el Golfo de México, otra zona de inestabilidad también presenta un 90% de potencial y podría convertirse en ciclón durante este mismo día.

Se espera que este sistema se mueva hacia el norte del Golfo, donde se encontraría con una fuerte corriente que lo devastaría justo al llegar a tierra, probablemente en Louisiana, Mississippi, Alabama o Florida hacia el final de la semana.

Los modelos de pronóstico coinciden en la trayectoria, cruzando el Golfo con rumbo norte. Algunos resultados sugieren que podría alcanzar la categoría de Tormenta Tropical y otros le dan posibilidades de llegar a la categoría de Huracán.

El siguiente nombre a utilizar sería “Isaías”. Otro dato en el que coinciden los modelos es que, al norte del Golfo, se encontrará con una fuerte corriente de vientos cortantes que lo devastaría al alcanzar la costa.