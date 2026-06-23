Operador de Grúa Dormita y Choca contra Parque España en Monterrey, NL

Una grúa presuntamente se salió del camino tras una dormitada de su conductor y chocó contra una torre de alta tensión

Grúa se impactó con poste de alta tensiónFoto: N+

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Una grúa presuntamente se salió del camino tras una dormitada de su conductor y chocó contra una torre de alta tensión, derribando un poste y parte del barandal del Parque España, en Monterrey. El operador resultó ileso.

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Dormitada al Volante Termina en Choque Contra Parque España en Monterrey, NL