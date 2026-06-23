Operador de Grúa Dormita y Choca contra Parque España en Monterrey, NL

Una grúa protagonizó un accidente vial durante la madrugada de este martes 23 de junio sobre la avenida Morones Prieto, en Monterrey, luego de que presuntamente su conductor se quedara dormido al volante, provocando daños en infraestructura urbana y en las instalaciones del Parque España.

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El percance movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes acudieron al cruce de la avenida Morones Prieto y la calle Betty Leal tras recibir el reporte de un fuerte choque en la zona. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el operador de la unidad habría sufrido una dormitada mientras circulaba por la vialidad, perdiendo el control de la grúa y desencadenando una serie de impactos que causaron afectaciones tanto en la vía pública como en el parque.

Según trascendió, la pesada unidad se impactó inicialmente contra la columna de una torre de alta tensión ubicada a un costado de la avenida. Tras la colisión, la grúa continuó su trayectoria y terminó derribando un poste de servicios, el cual a su vez provocó daños en el barandal perimetral del Parque España.

La fuerza del impacto ocasionó que parte de la estructura metálica terminara al interior del parque, específicamente en la zona de las albercas, generando preocupación debido al riesgo que pudo representar para las personas que frecuentan el lugar.

Las autoridades realizaron una evaluación de los daños para descartar riesgos adicionales relacionados con la infraestructura afectada. El fuerte ruido provocado por el accidente alertó a los rescatistas que se encontraban en su base cercana al lugar de los hechos.

Tras escuchar el estruendo, los elementos salieron para verificar lo ocurrido y brindar apoyo en caso de que hubiera personas lesionadas. Pese a lo aparatoso del percance y a los daños ocasionados, el conductor de la grúa resultó ileso y no fue necesario su traslado a un hospital.

Daños recurrentes generan preocupación

De acuerdo con rescatistas de la zona, esta no es la primera ocasión en que el barandal del Parque España resulta afectado por un accidente vehicular. Señalaron que, al menos en diez ocasiones, el mismo tramo del barandal y los postes de servicios de telefonía han sido derribados por diferentes percances registrados en el área.

Esta situación representa un riesgo latente para los paseantes y visitantes del parque, ya que la cercanía de la vialidad con las instalaciones recreativas puede derivar en incidentes similares que pongan en peligro a quienes se encuentran en el lugar.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR