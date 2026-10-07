Seguridad

Hombre es Baleado tras Persecución en Guadalupe, Nuevo León

La víctima intentó refugiarse dentro de un domicilio en la colonia Atoyac de Álvarez

PatrullaAutoridades ya investigan el motivo del ataque. Foto: N+

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