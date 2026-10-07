Hombre es Baleado tras Persecución en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue atacado a balazos por un sujeto armado en la calle Antonio Flores, de la colonia Atoyac de Álvarez, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. La agresión ocurrió cuando el hombre presuntamente era perseguido por otra persona y buscó refugio dentro de un domicilio.

La víctima caminaba por dicha calle cuando se percató de que otro sujeto lo seguía. Al darse cuenta de la situación, comenzó a correr para tratar de ponerse a salvo y llegó hasta una vivienda que tenía el portón abierto. El hombre ingresó al domicilio para resguardarse, pero el presunto agresor también entró detrás de él.

Ya dentro de la propiedad, el sujeto armado habría alcanzado al hombre y le disparó en varias ocasiones. Uno de las balas lo hirió en una de sus piernas, por lo que quedó lesionado dentro del domicilio. Vecinos señalaron que escucharon varios disparos y después observaron a una persona salir corriendo del lugar.

Al sitio llegaron elementos de la Policía de Guadalupe y agentes ministeriales para comenzar con las investigaciones correspondientes. Paramédicos trasladaron al hombre a un hospital para recibir atención médica.

Los agentes ministeriales comenzaron las investigaciones para tratar de identificar y localizar al responsable del ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del responsable, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cuál fue el motivo de la agresión.